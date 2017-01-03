دولت باید خانه های ارزان قیمت در اختیار زوج های جوان قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خجسته مهر پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه تحکیم و تعالی خانواده از جمله اهداف اصلی کنگره بین المللی خانواده بوده اظهار کرد: خانواده تنها نهاد فطری و بی بدیل هستی است و یکی از صفات خداوند زوج آفرینی است، بنابراین مهمترین نهاد خانواده است.

وی با اشاره به اینکه شعار این کنگره همه در خانواده و برای خانواده است، بیان کرد: مسجد، ادارات، صنعت، دولت و دستگاه ها همه برای خانواده هستند. به هر حال یکی از دغدغه های اصلی ما برای کنگره نیز همین شعار بوده که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری است.

خجسته مهر ادامه داد: مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست های کلی خانواده، همه معضلات، مشکلات و مسائل خانواده را در سطح ملی و بین المللی بیان فرمودند. یکی از اهداف اصلی در برگزاری این کنگره ارائه ساز و کارهای عملی سیاست های مقام معظم رهبری در امور خانواده بوده است.

وی بیان کرد: انجمن علمی روانشناسی ایران و اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی پیشرفت، برگزار کننده کنگره بین المللی خانواده یکی از شعارهای اصلی خود را در کنگره ملی شدن شعار «همه در خانواده و برای خانواده» قرار دادند.

رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران افزود: این کنگره پیشنهاد می دهد که دولت تمام مصوبات و لوایح وزرا را از آزمون خانواده بگذراند. یعنی هر خدمات رسانی دولت باید قبل از انجام آن را از آزمون خانواده بگذراند.

خجسته مهر با اشاره به اینکه سیاست های کلی خانواده که ارائه شده همه مضامینی دارد، بیان کرد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری خیلی حکیمانه است و به تمامی مشکلاتی که کل جامعه بشری با آن مواجه هستند اشاره داشتند. خانواده در کشور ما دچار زنگ خطر شده است.

راه اندازی وزارت خانواده

وی توضیح داد: پیشنهاد ما این است که به وزارت خانواده نیاز داریم و اگر دولت می خواهد از اصل دهم قانون اساسی پاسداری کند (این اصل دربرگیرنده وظایف دولت ها است و تأکید دارد که همه قوانین و برنامه ریزی ها در راستای تشکیل خانواده باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد) باید تمامی برنمه های آموزش و پرورش، خانواده محور باشد.

خجسته مهر بیان کرد: بسیاری از کشورها وزارت خانواده یا در حد وزارتخانه دارند که تجربه های موفقی را نیز داشته است. فراهم کردن زمینه های فرهنگی ازدواج با اقدامات مختلف از جمله ازدواج های آسان کارهای انجام شده در این وزارتخانه ها است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی نهادها حتی صنعت و نیروی انتظامی باید خانواده محور باشند، گفت: دولت باید تجرد را نهی و بسته های تشویقی برای افرادی که توانایی ازدواج ندارند را تعریف کند.

رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران با تاکید بر لزوم خانواده محور بودن فضای مجازی یادآور شد: یکی از مکانیزم های زودتر محقق شدن اهداف سیاست های ابلاغی خانواده استفاده از آزمون خانواده به عنوان فیلتر تمامی مصوبات مجلس و طرح های دولت است. قوه قضائیه تنها وظیفه آموزش در کارگاه ها به زوجین را ندارند بلکه باید بازنگری و تسهیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در امور خانواده است. برخی مواقع رسیدگی به موضوع طلاق بسیار طول کشیده و یا اینکه تصمیمات وکلا به شکلی است که ناخواسته به طلاق دامن می زنند.

استفاده از روانشناس در دعاوی خانواده

خجسته مهر گفت: به کارگیری روانشناسان با صلاحیت و بصیر در دعاوی خانواده یکی دیگر از پیشنهادات این کنگره است. مجلس باید با وضع قوانین خانواده مدار بوده و ترویج ازدواج را نیز در دستورکار خود قرار دهد.

وی در ارتباط با راهکاری ازدواج به هنگام نیز گفت: دولت باید در حد توان خود خانه های ارزان قیمت پنج ساله بدون هزینه یا کمترین هزینه برای جوانانی که قصد ازدواج دارند، بسازد. دولت با وضع قوانین هم می تواند سیاست های تشویقی برای ازدواج داشته و تجرد را نیز نفی کند.

دبیر کنگره بین المللی خانواده با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از کارمندان دولت مجرد هستند، تاکید کرد: اگر سیاست های تشویقی را توسعه دهیم قطعا افراد شوق بیشتری برای ازدواج خواهند داشت. در تمام دنیا خانه های ارزان قیمت برای ازدواج جوانان فراهم می شود که انگلستان از جمله موفق ترین آنها است.

خجسته مهر بیان کرد: باید مسئولیت ها و آموزش آمادگی ازدواج به صورت عملی به دانش آموزان دبیرستانی باید از سوی آموزش و پرورش ارائه شود. برخی مواقع فیلم ها و برنامه هایی از تلویزیون پخش شده و الگوهایی را برای جوانان ارائه می دهند که روابط بین دختران و پسران را عادی جلوه می دهند. با چنین الگوهایی نوجوانان و جوانان دچار تعارض می شوند و حتی برخی مواقع روانشناسان دعوت شده به برنامه های تلویزیونی نیز راهکارهای در تضاد با مبانی دینی ـ اسلامی ارائه می دهند.