به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار رضا طلایی‌نیک معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع در تشریح آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی که در جلسه اخیر هیئت وزیران به تصویب رسید، گفت: در راستای تدبیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر «تقدم اقدامات سازمان بسیج سازندگی در مناطق دوردست» و به منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی، توسط وزارت دفاع و با هماهنگی سازمان بسیج و سپاه تهیه و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت به تصویب هیئت محترم وزیران رسید.

وی در ادامه افزود: براساس این آئین نامه، دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند بخشی از اجرای طرحها و پروژه‌های تملک دارایی خود با یکی از ویژگی‌های زودبازده، عام‌المنفعه، کم هزینه، امدادی و مردم یاری و بهداشت و درمان در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و سایر مناطق مشخص شده را به سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه آن واگذار کنند و سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است بخشی از اعتبارات طرحها را به پیشنهاد دستگاه اجرایی برای تحقق اهداف قانون به عنوان کمک به پروژه در اختیار این سازمان قرار دهد.

طلایی نیک گفت: براساس این آئین نامه، طرحهای زود بازده، شامل فعالیت‌ها، طرحها و پروژه‌های در حوزه‌های آب، کشاورزی، باغبانی، آبخیزداری، جنگل‌ها و مراتع، بیابان زدایی و عمرانی، صنایع تبدیلی کوچک، انرژی، راه و ساختمان، سلامت، بهداشت و درمان هستند که ظرف حداکثر ۱۸ ماه اجرا و به بهره برداری برسد و طرحهای عام‌المنفعه شام فعالیت‌ها و پروژه‌هایی است که منافع آن شامل عامه مردم مناطق محروم، روستاهای کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک و مرزی می‌شود و طرحهای امدادی نیز شامل فعالیت‌هایی است که به علت بروز حوادث غیرمترقبه در روستاها، مناطق محروم و شهرهای کوچک مرزی اجرا می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع تصریح کرد: طبق این آیین نامه دستگاه‌های اجرایی به منظور پشتیبانی از اردوهای جهادی و فعالیت‌های عام‌المنفعه مجاز به استفاده از امکانات و تجهیزات خود جهت تشویق، مشارکت و حضور نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان متخصص در فعالیت‌های سازمان می‌باشند و می‌توانند نسبت به پشتیبانی و اعطای تسهیلات همکاری‌های مقتضی را با سازمان بسیج سازندگی به عمل آورند.

طلایی نیک اظهار داشت: با تصویب این آیین نامه، سازمان بسیج سازندگی می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌ها، طرحها و پروژه‌های خود از رده‌های دیگر بسیج مستضعفین مانند سازمان‌ها و اقشار تخصصی بسیج از جمله سازمان بسیج فرهنگیان و دانش آموزان، بسیج مهندسان، بسیج اساتید، بسیج جامعه پزشکی، بسیج هنرمندان، بسیج طلاب و بسیج دانشجویی بهره گیری کند.

وی گفت: با تصویب هیئت وزیران به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و همچنین آشنایی با فرهنگ کار و تلاش جهادی، کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و عضویت معاونان وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و امور اجتماعی و نیز معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان صدا و سیما و رئیس سازمان بسیج سازندگی تشکیل می‌گردد.

طلایی نیک در ادامه افزود: دبیرخانه کارگروه در وزارت کشور استقرار می‌یابد و مسئولیت هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرحهای بسیج سازندگی در هر استان نیز برعهده استاندار است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع تصریح کرد: در ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی به سازمان بسیج سازندگی اجازه داده شده است در اجرای قراردادهای پیمانکاری، علاوه بر تضمین‌های موجود، تضمین نامه بالاترین مقام واحد اجرایی را نیز برای شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات قبول کنند.

طلایی نیک در پایان گفت: عملکرد بسیج سازندگی در سطح کشور بسیار چشمگیر و مؤثر بوده است، نقش بسیج برای عمران و آبادانی روستاها و محرومیت زدایی و نیز اجرای طرحهای بزرگ ملی و منطقه ای کم نظیر بوده و فرصت ارزشمندی برای کشور است.