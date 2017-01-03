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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل ارشاد لرستان؛

۹۷ اثر به جشنواره رسانه‌های مکتوب و دیجیتال لرستان ارسال شد

۹۷ اثر به جشنواره رسانه‌های مکتوب و دیجیتال لرستان ارسال شد

خرم آباد - مسئول دفتر امور قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از ارسال ۹۷ اثر به دبیرخانه جشنواره رسانه های مکتوب و دیجیتال این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی ظهر سه شنبه در افتتاحیه رویداد هفته قرآن و عترت لرستان در سخنانی با اشاره به برنامه ریزی سه ماهه برای برگزاری این برنامه در استان اظهار داشت: در قالب این برنامه هشت جشنواره و ۱۲ برنامه قرآنی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه به دبیرخانه جشنواره شعر قرآن و عترت لرستان بیش از  ۴۲۰ اثر ارسال شده است عنوان کرد: همچنین به جشنواره فیلم قرآن و عترت ۱۱ اثر، هنرهای نمایشی ۱۲ اثر، هنرهای تجسمی ۲۷۰ اثر و به جشنواره رسانه قرآن و عترت در لرستان ۹۷ اثر ارسال شده است.

مسئول دفتر امور قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه همچنین به بخش پایان نامه و مقالات جشنواره قرآن و عترت ۱۰۰ اثر ارسال شده است گفت: به جشنواره صنایع دستی قرآن و عترت ۶۰ اثر و به بخش داستان کوتاه نیز ۲۱ اثر ارسال شده است.

احمدی  همچنین به برگزاری ۱۲ برنامه قرآنی در لرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا برگزاری محافل و مجالس قرآنی توسط ائمه جمعه، کارگاههای آموزشی قرآنی، حمایت از ۳۰ طرح و برنامه موسسات قرآن و عترت، برگزاری همایش شهدای قرآنی، برپایی نمایشگاه تخصصی علوم قرآنی و معارف اسلامی و ... از جمله این برنامه ها است.

کد مطلب 3867858

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