به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، نشست خبری بررسی وضعیت مناسب‌سازی محیط برای معلولان و رونمایی از سامانه پیامکی معبر با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برگزار شد.

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست خبری بررسی وضعیت مناسب‌سازی محیط برای معلولان و رونمایی از سامانه پیامکی معبر با بیان اینکه «توانبخشی دسترسی» یکی از موضوعات مورد تاکید در کنوانسیون حقوق معلولین، سازمان بهداشت جهانی و همچنین لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در قالب قانون حمایت از حقوق معلولان است، گفت: مناسب‌سازی تنها در معابر نیست بلکه در معنای عام تر پذیرش افراد دارای معلولیت در محیط‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است.



معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از فعالیت کمرنگ دستگاه‌های دولتی عضو ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور، اذعان کرد: متاسفانه در این خصوص آمار و ارقام خوبی را شاهد نیستیم؛ بطوری که بهزیستی کشور ۶۵ درصد و مابقی ارگان‌ها کمتر از ۳۰ درصد وظایف تکلیفی خود در حوزه مناسب‌سازی محقق کرده‌اند.



وی با اشاره به قید مقوله مناسب‌سازی در بند اول لایحه بازنگری حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیون مشترک، از تجهیز و نصب وسائل مناسب‌سازی در منازل معلولان و سالمندان از سال آتی خبر داد و گفت: صدور پایان کار ساختمانی منوط به اجرای دستورالعمل‌های مناسب‌سازی است.



محسنی‌بندپی با تاکید بر اینکه یکی از مباحث بهزیستی اجتماع‌محوری است، گفت: باید در همه ابعاد چه به لحاظ الزام قانون‌آوری و چه در بحث ارتقاء اگاهی مردم و نهادینه کردن فرهنگ مناسب‌سازی شرایطی را فراهم کنیم تا افراد روان‌تر به امورات خود بپردازند.



معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان از سامانه پیامکی معبر ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ رونمایی کرد و یادآور شد: این سامانه در راستای مطالبه‌گری، مشکلات حوزه مناسب‌سازی را دریافت و منعکس می‌کند.