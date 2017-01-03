صالحین ورامین به مصاف بانک سرمایه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین وبانک سرمایه به مصاف یکدیگر می روند.

تیم صالحین ورامین در حالی به مصاف بانک سرمایه می رود که دیدار رفت این دو تیم با پیروزی نماینده والیبال ورامین به پایان رسیده و مصطفی کارخانه و شاگردانش به فکر جبران شکست دور رفت هستند.

بازگشت مصطفی کارخانه به ورامین و تقابل با تیم سابق خود بر جذابیت دیدار تیم های بانک سرمایه و صالحین ورامین افزوده است.

هواداران والیبال ورامین نیز تلاش دارند تا با حمایت از تیم صالحین، ضمن خارج کردن نماینده خود از بحران، زمینه خلق یک شگفتی دیگر را در هفته شانزدهم لیگ برتر فراهم آورند.

تیم صالحین ورامین هم اکنون اوضاع مساعدی را ندارد و با کسب شش پیروزی در رده هشتم جدول رده بندی مسابقات قرار داشته و برای حضور در مرحله پلی آف کار دشواری را پیش روی خود می بیند.

در مقابل تیم بانک سرمایه که حضور خود را در مرحله پلی آف قطعی کرده، تلاش دارد تا با پیروزی در ورامین، جایگاه خود را در بالای جدول رده بندی بهبود ببخشد.