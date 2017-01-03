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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

امام جمعه شادگان:

پیشکسوتان سپاه در عرصه های مختلف انقلاب پیشتاز هستند

پیشکسوتان سپاه در عرصه های مختلف انقلاب پیشتاز هستند

شادگان - امام جمعه شادگان گفت: پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنان در عرصه های مختلف انقلاب پیشتاز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی ظهر امروز سه شنبه در دیدار به پیشکسوتان سپاه شادگان که به میزبانی دفتر امام جمعه برگزار شد، اظهار کرد: پیشکسوتان سپاه و بسیج ستون خیمه انقلاب هستند.

وی افرود: امروز پیشکسوتان و موسفیدهای پاسدار در همه عرصه ها با روحیه بالای بسیجی همچنان منشا خدمت هستند.

امام جمعه شادگان تصریح کرد: پیشکسوتان سپاه به عنوان قدرت نرم جامعه اسلامی محسوب می شوند که باید از چنین ظرفیتی به نحو مطلوبی استفاده شود.

وی در ادامه گفت: ما نباید پیشکسوتان دوران جبهه و جنگ را به دست فراموشی بسپاریم که خدای ناکرده آنان دچار یک نوع سرخوردگی شوند بلکه باید با آنان رابطه سازنده داشته باشیم و در جلسات و همایش ها از آنان دعوت نماییم و از سخنرانی ها و راهکارها و تجارب آنان استفاده کنیم.

حجت الاسلام شرفی در پایان بیان کرد: استفاده از بازنشستگان و پیشکسوتان موجب می‌شود تا سپاه با الگوپذیری از این قشر در حفظ و نگهداری انقلاب از آسیب‌ها شناخت پیدا کرده و با تجارب آنها ارزش‌های دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را به نسل‌های آینده جامعه انتقال دهد.

کد مطلب 3867863

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