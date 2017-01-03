نمایشگاه کتاب استان اصفهان در شهرستان کاشان برگزار می شود

مصطفی جوادی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی ملاقات نماینده مردم کاشان، فرماندار، شهردار، رئیس شورای شهر کاشان و دیگر مسئولان با صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار شد پس از ۱۴ سال بار دیگر نمایشگاه سراسری کتاب استان اصفهان در کاشان برگزار شود.

وی با بیان اینکه کاشان در طول دو سال گذشته نامزد پایتخت کتاب کشور بوده است، افزود: مصلای کاشان برای برگزاری این نمایشگاه مناسب تشخیص داده شد و آیت‌الله نمازی امام جمعه کاشان نیز با برگزاری نمایشگاه در این مکان موافقت کردند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کاشان با بیان اینکه نمایشگاه کتاب استان در فضایی به وسعت ۵ هزار مترمربع ظرفیت پذیرش ۲۰۰ ناشر را دارد میزان ناشران سرتاسر کشور است، ابراز داشت: نمایشگاه کتاب استان از تاریخ ۱۳ تا ۱۸ بهمن ماه و در همزمان با دهه فجر در مصلای کاشان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هم اکنون ناشران در حال ثبت نام برای حضور در این نمایشگاه هستند و زیرساخت‌های لازم برای حضور گسترده آنها از سرتاسر کشور در نظر گرفته شده است.

جوادی مقدم با بیان اینکه کاشان ۵ شهر اقماری و ۵۰ روستا دارد و شهرهای مهم آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین به این شهرستان نزدیک هستند، ابراز داشت: بر این اساس پیش بینی حضور خوب ناشران را در این نمایشگاه داریم.

برگزاری مراسم صبحگاه کتاب در ۵۰ مدرسه کاشان

وی با اشاره به اینکه در در ۵۰ مدرسه کاشان مراسم صبحگاه کتاب برگزار می‌شود و کتابفروشی های این شهرستان فضای فرهنگی مناسبی برای افزایش سرانه مطالعه ایجاد کرده‌اند، تاکید کرد: امیدواریم نمایشگاه استانی خوبی را در کاشان شاهد باشیم و این روند در سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان اضافه کرد: برگزاری مراسم شب‌شعر فجر انقلاب، آیین رونمایی از کتاب، ویژه‌برنامه‌هایی به مناسبت ایام دهه فجر و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری در بخش کودک و نوجوان بخشی از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.

گفتنی است ناشران سراسر کشور تا ۲۴ دی‌ماه می‌توانند با مراجعه سایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir برای حضور در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.