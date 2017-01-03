فعالان ترویج فرهنگ ازدواج آسان در نهاوند تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محرم روزبه بعداز ظهر سه شنبه در پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نهاوند، گفت: خوشبختانه شهرستان نهاوند در بحث ازدواج آسان با فعالیتهای مجمع خیرین ازدواج اقدامات بسیار خوبی انجام دادهاست.
وی گفت: با توجه به دستورالعملهای موجود مشاورین جوان ادارات باید از خارج سازمانها و حوزههای مربوط به ادارات باشند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند با اظهار به اینکه شهرستان نهاوند دارای جوانان مستعد در تمامی حوزههای اداری و اجتماعی است، گفت: خوشبختانه اداره ورزش و جوانان شهرستان در راستای انجام رسالتهای معاونت جوانان نشست هماندیشی فعالان فضای مجازی را برگزار و با توجه به حمایتهای فرماندار شهرستان این کمیته به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مصوبات آن کارگروه نیز در ستاد ساماندهی امور جوان مطرح میشود.
وی ادامه داد: ازاینپس با توجه به شناسایی فعالان فضای مجازی در شهرستان، آموزشهایی با حضور اساتید مجرب این امر برگزار تا علاوه بر ساماندهی این مهم از این ابزار همهگیر استفاده مفید صورت گیرد.
روزبه در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد بانکهای عامل شهرستان نهاوند گفت: امیدواریم روسای بانکهای شهرستان در پرداخت تسهیلات ازدواج همچون گذشته همکاری لازم را با جوانان داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت مجمع خیرین ازدواج آسان شهرستان و همچنین دفاتر ازدواج که همکاری لازم را در بحث ازدواجهای آسان با اداره ورزش و جوانان دارند، تداوم فعالیت مجمع خیرین ازدواج و درخشیدن آن را در وهله اول نیازمند حمایت ارج نهادن خانوادهها به این سنت حسنه عنوان کرد.
وی گفت: امیدواریم با توجه به اینکه مجمع ازدواج آسان شهرستان نهاوند دارای سبک برگرفته از زندگی اهلبیت معصوم (ع) است جوانان به این مهم توجه کنند و ازدواج خود را به این سمتوسو سوق دهند.
شایانذکر است در پایان این مراسم از اعضای مجمع خیرین ازدواج شهرستان، ۳ زوج نخبه و نمونه و مسئولان ۳ دفترخانه ازدواج در نهاوند تقدیر شد.
نظر شما