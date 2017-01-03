۹۰ درصد ایرانی ها باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در اختتامیه هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی استان کرمان گفت: عدالت آموزشی به معنای امکان دسترسی همه کودکان لازم التعلیم فارغ از جنسیت، نژاد و محل سکونت به تعلیم و تربیت است.

وی از ثبت نام ۹۹ درصد کودکان لازم التعلیم در مدارس ابتدایی خبر داد و افزود: براساس آخرین سرشماری ۹۰ درصد مردم ایران باسواد هستند.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به این نکته که دختران در برخی رشته های دانشگاهی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت دانشجویی ایران شش میلیون نفر است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به دیدگاه مثبت نسبت به نوآوری در فناوری تصریح کرد: یکی از اقدامات در راستای عدالت آموزشی استفاده از روش های جدید یاددهی و یادگیری است.

وی با تاکید بر اینکه محتوای الکترونیکی باید بیشتر از محتوای کاغذی باشد، افزود: ۱۴۷ هزار نفر در هفتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی شرکت کرده اند.

حجت الاسلام محمدیان از خانواده، معلم، رسانه و تلویزیون به عنوانی برخی از رکن های تربیت و آموزش نام برد و افزود: ناهماهنگی این رکن ها مانع تحقق اهداف این حوزه براساس سند تحول بنیادین شده است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بیان کرد: چنانچه مصرف کنندگان نوآوری داشته باشند می توانند تولیدکنندگان خوبی باشند.