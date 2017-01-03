آزادی چشم پزشک بحرینی از زندانهای آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم آزادی چشم پزشک بحرینی پس از پایان دوره محکومیتش صبح امروز سه شنبه صادر شد و قرار است تا بعد از ظهر امروز به خانواده اش تحویل داده شود.

وی سال گذشته به یکسال حبس محکوم شده و علت محکومیت وی اهانت به عربستان سعودی و دعوت مردم به شرکت در تظاهرات بیان گشته بود.

همچنین دکتر سماهیجی در آغاز انقلاب بحرین در سال ۲۰۱۱ به همراه جمع دیگری از پزشکان به اتهام درمان مجروحان درگیری ها بین مردم و نیروهای امنیتی و اقدام به تغییر نظام دستگیر شده و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته بود.

پرونده این پزشکان به علت تناقضات فراوان و گرفتن اعترافات عجیب از متهمین (از جمله ارتباط و جاسوسی برای ایران) تحت انواع شکنجه که بعضی از آنان از جمله سماهیجی را تا پای مرگ و امراض عصبی جدی پیش برد، تبدیل به یکی از جنجالی ترین پرونده های قضایی بین المللی مرتبط با نقض حقوق بشر گشت.