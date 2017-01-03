جام جم نوشت: تمام شرکت‌های خودروساز، هرساله به دنبال بهتر و بهینه کردن خودروهای خود هستند و دائم با فناوری‌ها و ابزارهای جدید ابداعی خود، دیگران را شگفت‌زده می‌کنند. در حال حاضر، خودروها صرفا وسایل‌نقلیه‌ای نیستند که شما را از نقطه A به نقطه B برسانند. آنها می‌توانند خودروهای هوشمندی باشند که شما را در رانندگی یاری برسانند و تا حد زیادی، امنیت‌تان را حفظ کنند. حتی با وجود فناوری این خودروها می‌توانید تا رسیدن به مقصد، کارهای ضروری دفتری‌تان را هم انجام دهید و به شبکه‌های اجتماعی متصل شوید.

این روزها شاهد ساخت و تولید خودروهایی هستیم که مجهز به کاربردی‌ترین فناوری‌ها هستند، اما آیا آماده دیدن خودروهایی هستید که با تلفن‌تان تماس می‌گیرند، خودشان خود را پارک می‌کنند یا به بیشتر حرکات‌تان واکنش نشان می‌دهند؟ درحال حاضر، پیشرفته‌ترین فناوری‌های خودرو در مدل‌های لوکس معرفی شده‌اند و بزودی بقیه خودروها نیز به این ابزارهای کارآمد مجهز خواهند شد. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ارتباط وسایل نقلیه با هم

توانایی خودروها در گفت‌وگو با یکدیگر و انتقال اطلاعات مهم در صنعت خودروهای خودران بسیار مهم است و البته این ویژگی تا حد زیادی از تصادفات می‌کاهد. با این فناوری، خودروها می‌توانند از لحاظ مقدار سرعت یا مکان حرکتشان، تبادل اطلاعات کنند. برای این‌که اطلاعات منتقل شده صددرصد صحیح باشد، باید آن اطلاعات هر ثانیه چند بار فرستاده شود. در حال حاضر چنین نرم‌افزاری ساخته شده و فقط باید آن را مناسب کاربری در انواع وسایل نقلیه کرد. جنرال موتورز از خودروسازانی است که جدیدترین وسایل نقلیه خود را به این فناوری مجهز کرده و در حال آزمایش خودروهای خود در خیابان‌هاست.

دستیار راننده

شرکت خودروسازی هیوندای درحال ساخت نرم‌افزار دستیار راننده است؛ نرم‌افزاری که با هر وسیله نقلیه دیگر نیز سازگاری داشته باشد. نسخه ابتدایی این نرم‌افزار، راه خود را در بیشتر خودروهای جدید پیدا کرده است و می‌تواند اطلاعاتی همچون محدوده سرعت، فاصله چراغ‌های راهنمایی، زمان تغییر چراغ‌ها و حتی وضعیت آب و هوا را به راننده ارائه دهد تا در امنیت بیشتر رانندگی کند.

فناوری پیدا کردن محل پارک خودرو

هیچ چیز خسته‌کننده‌تر از فراموش کردن محل پارک ماشین در پارکینگ نیست. این اتفاقی است که گاهی برای بسیاری از ما پیش آمده است، اما اکنون مهندسان کمپانی خودروسازی کرایسلر به راه‌حل خوبی دست پیدا کرده‌اند. این خودروها به نرم‌افزاری مجهز شده‌اند که به وسیله گوشی هوشمند، با شما ارتباط برقرار می‌کنند. به محض جست و جوی خودرو از سوی شما، صدای بوق خودرو درمی‌آید و شما براحتی جایش را پیدا می‌کنید و حتی مسیر رفتن به سمت خودرویتان به شما نشان داده می‌شود.

فناوری هیبریدی پورشه

پورشه تاکنون خودروهای هیبریدی متفاوتی ساخته، اما هرگز خودروی مسابقه‌ای هیبریدی تولید نکرده بود. این شرکت مدعی است که دارد خودروی هیبریدی۹۱۱ را می‌سازد. البته هنوز در حال تولید نمونه‌ای از این نوع خودرو هستند و قصد دارند به خودرویی با مصرف سوخت بهینه و با سرعت بالا دست پیدا کنند. بنابر گفته شرکت خودروسازی پورشه، خودروی هیبریدی جدیدشان، دارای ویژگی‌هایی چون آیرودینامیک بهتر، موتور شش سیلندر تخت و ساختار بدنی عالی و ویژگی‌های فناورانه متعدد دیگر است.

حساس به انگشتان دست

شرکت ب‌ام‌و خودروهای سری هفت خود را به فناوری جالب توجه دیگری مجهز کرده است. در این فناوری، انگشتان دستتان، درست مانند چوب جادویی عمل می‌کند. وقتی دستتان را بالای میله تعویض دنده قرار دهید، یک دوربین مادون‌قرمز، حرکاتتان را ردیابی می‌کند و به شما اجازه کنترل برخی امکانات خودرو را می‌دهد. مثلا می‌توانید با اشاره به صفحه نمایش، تماس تلفنی بلوتوثی را جواب دهید یا با چرخاندن انگشتانتان، صدای ضبط را کم و زیاد کنید. حتی این حرکات را می‌توانید شخصی‌سازی کنید؛ مثلا یک حرکت خاص دست را برای پاسخ دادن به تماس تلفنی یا تنظیم صدا تعریف کنید.

فناوری سلول سوختی هیدروژنی

فناوری سلول سوختی هیدروژنی، چندان جدید نیست، اما فقط در دسترس افرادی بوده که به این فناوری علاقه نشان داده‌اند. امسال سدان کلاریتی هوندا به این فناوری مجهز شد و این خودرو به قیمت ۶۰ هزار دلار (حدود ۲۴۶ میلیون تومان) به فروش رفت. تویوتا میرای نیز با وجود این فناوری، تقریبا با همین قیمت در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. فناوری سلول سوختی هیدروژنی می‌تواند روشی برای رسیدن به آلایندگی صفر باشد. این سلول‌ها با گاز هیدروژن کار کرده و فقط بخار آب تولید می‌کنند. در عین حال خودروهای مجهز به این فناوری می‌توانند مسیری به مسافت ۴۸۳ کیلومتر را طی کنند.

فناوری پیش ـ تصادم

این فناوری در تمام وسایل نقلیه کاربرد دارد و البته یکی از فناوری‌های حیاتی خودروهای خودران است. سیستم فناوری پیش ـ تصادم از دو حسگر، یک دوربین در جلوی خودرو و راداری بسیار کوچک که معمولا پشت شبکه رادیاتور جاگذاری می‌شود، بهره می‌گیرد. این ابزارها مسافت و سرعت خودرو را نسبت به وسیله نقلیه یا هر جسم دیگر، اندازه‌گیری و با ارسال هشدار صوتی، راننده را آگاه می‌کنند. چنانچه راننده متوجه این هشدار نشود، خود خودرو ترمز می‌کند و جلوی تصادم را می‌گیرد. شرکت خودروسازی تویوتا در جدیدترین خودروهای خود، از این فناوری هوشمند استفاده کرده است.

پارک آسان خودرو

همه ما عاشق خودروهای بی‌نظیر فیلم‌های جیمز باند هستیم؛ مخصوصا این ایده که خودرو، خودش در پارکینگ جای پارک پیدا کند. شرکت خودروساز ب‌ام‌و بتازگی سیستمی طراحی کرده که به شما اجازه می‌دهد، وقتی به مقصد رسیدید، از خودرویتان پیاده شوید و بگذارید خودرو خودش در پارکینگ دنبال جای پارک بگردد. این فناوری با استفاده از لیزر، خودرو را در جست‌وجو و پیدا کردن جای پارک مناسب کمک می‌کند. بخش جالب دیگر فناوری اینجاست که می‌توان با استفاده از ساعت هوشمند، خودرو را از محل پارک فراخواند. خودرو با دریافت علائم ارسالی از ساعت، به جایی می‌رود که ساعت قرار دارد. این خودروها حاوی ترکیبی از انواع حسگرهای وسایل نقلیه مانند ردیابی نور، اسکنر و دوربین هستند تا بتوانند بدون برخورد با مانع یا عابر پیاده به محل مورد نظرشان برسند.

از خودروهای بدون راننده تا خودروهای رباتیک

مستقل و خودگردان بودن خودروها، آرزوی بسیاری از سازندگان و حتی رانندگان بوده است؛ کاری که بسیار سخت به نظر می‌رسد. با این حال، گوگل روی چند نمونه از این خودروها کار کرده و سرانجام خودرویی با چنین ویژگی تولید کرده و برای آزمایش به خیابان‌ها فرستاده است. به این خودرو باید مقصد را بگویید و خودش بدون ورود راننده، به سمت مقصد راه می‌افتد. چنانچه این نوع خودرو موفق عمل کند، تبدیل به دفترکار روی چرخ یا اتاق بازی در حین سفر به مقصد دلخواه خواهد شد. برخی خودروسازان بزرگ دنیا به فکر ساخت این نوع خودروها هستند که می‌توان نام خودروهای رباتیک بر آنها گذاشت. این اتفاق ممکن است تا چند سال دیگر رخ دهد؛‌ خودروهایی که بدون نیاز به راننده، تمام مسیر را رانندگی می‌کنند.

دید سه‌بعدی اطراف

فناوری دوربین دید عقب، دیگر کهنه و قدیمی شده است. از سال ۱۳۹۷/ ۲۰۱۸ به بعد، هر خودرویی به این دوربین مجهز خواهد بود اما دوربین‌های دید اطراف چیزی متفاوت هستند. آنها تصویری ۳۶۰ درجه از محیط اطراف و همچنین اطراف بدنه خودرو در اختیار راننده قرار می‌دهند. درست مانند این است که پهپادی بالای سرخودرو قرار گرفته و تصاویر اطرافتان را مرتب به شما مخابره می‌کند. در آینده، اگر این فناوری را با ابزار حساس به انگشتان دست ب‌ام‌و در خودرویی قرار دهند، به توانایی در امنیت و کارآیی بسیار زیادی دست خواهیم یافت.

سیستم کار پِلِی

با استفاده از سیستم کارپِلِی (CarPlay) جدید اپل، می‌توان آیفون خود را به صفحه نمایش موجود روی داشبورد خودرو وصل و تمام جهت‌های مسیر حرکت خود را مشاهده کرد، پیغام‌های تلفنی را گرفت، موسیقی دلخواه را شنید و کارهایی از این قبیل را به آسانی انجام داد.

برای انجام دادن تمام این کارها، به مهارت خاصی نیازی نیست و در حین حرکت، سیستم کارپِلِی تمام کارها را خودش انجام می‌دهد تاجایی که می‌تواند پیغام‌هایتان را بخواند و به شکل صوتی پاسخ دهد. درحال حاضر، بیش از ۱۰۰ مدل خودروی مختلف با این سیستم سازگاری دارد و اخیرا شورولت هم این سیستم را به چند مدل از خودروهای مدل ۲۰۱۶ خود مجهز کرده است.

اندروید اتو Android Auto

این روزها با گسترش استفاده از تلفن همراه مجهز به سیستم عامل اندروید، شرکت‌های خودروسازی نیز به فکر استفاده از این فناوری در جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر از امکانات خودرو افتاده‌اند.

گوگل نیز با ابداع رابط خودرو به نام اندروید اتو اجازه نداده است که از اپل عقب بماند. این نرم‌افزار، اطلاعات مربوط به مواردی مانند آب و هوا، ترافیک و پیشنهاد مسیرهای کوتاه‌تر را به‌طور دائم به‌روزرسانی می‌کند.

اما فناوری کارپِلِی اپل بهتر است یا اندروید اتو؟ در آزمایش‌های این دو سیستم، مشخص شده ، با این‌که کارپِلِی ساده‌تر و رابط عالی‌تری است، اما فقط پیغام‌ها یا نقشه‌های سیستم عامل iOS را پشتیبانی می‌کند، در حالی که اندروید اتو، نقشه‌ای بهتر دارد و اپلیکیشن‌های دیگری مانند واتس‌آپ و اسکایپ را هم پشتیبانی می‌کند.