به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، حسین نحوی‌نژاد ​معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری بررسی وضعیت مناسب‌سازی محیط برای معلولان و رونمایی از سامانه پیامکی معبر یکی از علل وابستگی‌های معلولین را عدم مناسب‌سازی دانست و با اشاره به ابلاغ دستورالعمل دسترسی به استان‌ها، گفت: امسال ۲ میلیارد تومان اعتبار برای مناسب‌سازی تخصیص داده شده است.



معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر آنکه وسایل مورد نیاز معلول در خانه محدود به تامین ویلچر، عصا و سمعک نیست گفت: در حال حاضر وسایل ADL هم به امکانات توانبخشی معلولیت اضافه شده به این معنا که دستگیره در منازل، نحوه استفاده از سرویس بهداشتی و سایر نیازهای فرد معلول در خانه آنها مکانیزه شود.