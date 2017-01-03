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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد؛

اختصاص اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای مناسب‌سازی

اختصاص اعتبار ۲ میلیارد تومانی برای مناسب‌سازی

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: امسال ۲ میلیارد تومان اعتبار برای مناسب‌سازی تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، حسین نحوی‌نژاد ​معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری بررسی وضعیت مناسب‌سازی محیط برای معلولان و رونمایی از سامانه پیامکی معبر یکی از علل وابستگی‌های معلولین را عدم مناسب‌سازی دانست و با اشاره به ابلاغ دستورالعمل دسترسی به استان‌ها، گفت: امسال ۲ میلیارد تومان اعتبار برای مناسب‌سازی تخصیص داده شده است.


معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر آنکه وسایل مورد نیاز معلول در خانه محدود به تامین ویلچر، عصا و سمعک نیست گفت: در حال حاضر وسایل ADL هم به امکانات توانبخشی معلولیت اضافه شده به این معنا که دستگیره در منازل، نحوه استفاده از سرویس بهداشتی و سایر نیازهای فرد معلول در خانه آنها مکانیزه شود.

کد مطلب 3867872

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