۱۰ هزار کنتور هوشمند برق در استان البرز نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری در نشست خبری که ظهر سه شنبه با حضور اصحاب رسانه استان برگزار شد، اظهار کرد: شرکت توزیع برق استان البرز یکی از شرکت های توزیع کشور است که در حوزه جغرافیایی البرز فعالیت دارد و سومین شرکت توزیع کشور به حساب می آید.

وی در ادامه به ویژگی های خاص استان البرز اشاره کرد و گفت: البرز استانی در حال توسعه است به همین منظور زیرساخت ها نیز در همه حوزه باید متناسب با شتاب توسعه، رشد کند.

اسکندری یکی از اهداف مورد نظر شرکت توزیع برق استان را بهبود شاخص های خدمت رسانی اعلام کرد و گفت: پیش از این مدت زمان واگذاری انشعاب به مشترکان ۶۰ تا ۷۰ روز طول می کشید این در حالی است که این مدت زمان به شش روز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز به موضوع خاموشی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: خاموشی ها به ازای هر مشترک مورد پایش قرار گرفته است و در این خصوص نسبت به پنج سال گذشته روند خوبی را شاهد بوده ایم.

اسکندری به استقرار اداره برق در جنوب شهرستان کرج (فردیس) اشاره کرد و گفت: با جدا شدن این منطقه خدمات خوبی به مشترکان ارائه می شود.

وی به اجرای طرح کنتورهای هوشمند در البرز اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح مصرف انرژی به صورت دقیقی ارزیابی می شود و احتیاجی به حضور فیزیکی ماموران برق درب منازل نیست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با تاکید بر اینکه با اجرای طرح کنتور هوشمند (فهام) امکان ارتباط دو سویه میان شرکت توزیع برق و مشترکان برقرار می شود، گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده در فاز نخست ۱۰ هزار کنتور هوشمند در البرز نصب می شود.

وی با بیان اینکه در فاز بعدی همه مشترکان برق از کنتور هوشمند بهره مند خواهند شد، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۲۳۰ هزار مشترک در استان البرز از خدمات شرکت توزیع برق استفاده می کنند.

اسکندری با اشاره به اجرای پروژه های متعد در سطح فوق توزیع و انتقال، افزود: این طرح ها طبق زمان بندی مشخص اجرا و در اختیار مشترکان قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز به کاهش تلفات انرژی اشاره کرد و گفت: تلفات در حوزه انرژی همه جای دنیا اتفاق می افتد و عوامل عدیده ای برای این مهم وجود دارد.

وی در بخش دیگری با تاکید بر اینکه ۱۳ هزار کیلومتر طول شبکه برق رسانی استان است، گفت: پایش طول شبکه برق استان با حضور فیزیکی ماموران امکان پذیر نیست در خصوص انشعابات غیرمجاز نیز قوانین خوبی وجود دارد.

اسکندری با بیان اینکه ۳۰ درصد برق مصرفی استان در حوزه صنعت مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: استان البرز یک استان صنعتی است و این حوزه نیازمند مصرف انرژی است.