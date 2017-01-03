بختیاری زاده امشب در تهران، فردا در تمرین صبا

به گزارش خبرنگار مهر، البته هنوز سهراب بختیاری زاده رسما از سوی باشگاه صبا به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی نشده است، اما شواهد نشان می‌دهد باید کار وی را برای نشستن روی نیمکت داغ نماینده استان قم در لیگ برتر تمام شده دانست.

سهراب بختیاری زاده که نزدیک ترین گزینه به نیمکت تیم صبا است امشب از اهواز به تهران می‌آید و فردا مذاکرات نهایی‌اش را با مدیرعامل صبا انجام می‌دهد و بعد از نهایی شدن توافق طرفین، وی همراه با مدیرعامل در محل تمرین صبا به جهت معارفه حضور پیدا خواهد کرد.

تمرینات تیم صبای قم در زمین همای تهران برگزار می شود.