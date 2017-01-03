به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در نشست مسئولان نیروی انسانی و مدیران گزینش ناجا با اشاره به گستردگی نیروی انتظامی از لحاظ عده و عده و نیز پراکندگی بی نظیر مأموریت های آن افزود: برخی تصور می کنند برای ارتقاء یک سازمان باید به تخصص و تجهیزات تأکید داشت اما معتقدم برای ارتقاء هر سازمانی به خصوص ناجا باید به نیروی انسانی آن اتکا کنیم.



وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی بالاترین سرمایه یک سازمان به شمار می آید، گفت: در ناجا این سرمایه بیشترین تأثیرگذاری را دارد.



فرمانده ناجا با بیان اینکه نیروی انتظامی یک سازمان انسان محور است نه تجهیزات محور گفت: در برخی از سازمان ها تجهیزات حرف اول را می زند هرچند با نبود نیروی انسانی متخصص و متعهد نمی توان کاری را انجام داد اما نیروی انتظامی سازمانی انسان محور است؛ ما پلیس جامعه محور هستیم و در داخل سازمان علاوه بر اینکه کارکنان اولویت دارند ، مأموریت های ما نیز ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مردم دارد.



سردار اشتری با بیان اینکه هر میزان برای نیروی انسانی در ناجا سرمایه گذاری شود، کم است، گفت: معاونت نیروی انسانی متولی و مجری این مأموریت است؛ برخی از رده و معاونت های ناجا در این زمینه اقدامات خوبی را انجام دادند و موفق بودند اما بعضی از رده ها به علت کم توجهی به این امر با مشکلاتی مواجه شدند.



این مقام عالی انتظامی خاطر نشان کرد: کارکنان از مرحله جذب ، استخدام و حتی پس از بازنشستگی با معاونت نیروی انسانی سروکار دارند.



سردار اشتری به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نیروی انتظامی باید در طراز با انقلاب اسلامی باشد، گفت: باید این مطلب مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که پلیس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به این افق چگونه عمل کند.



این مقام انتظامی همچنین به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «اگر چند دستگاه بزرگ در کشور وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد اما ناجا وظیفه خود را به درستی باید انجام دهد چرا که تقریبا خلاء های آن دستگاه ها را پر می کند» گفت: توقعی که به نیروی انتظامی وجود دارد به جا و بالا است که می تواند در اهداف عالی نظام ، نظم و امنیت کشور تأثیرگذار باشد و اعتماد مردم را افزایش دهد. البته برعکس این امر نیز می تواند وجود داشته باشد.



فرمانده ناجا به حضور گسترده پلیس از مرز تا داخل شهرها اشاره کرد و گفت: بنا به اعتقاد مسئولان و مردم استان های مرزی کشور، مأموران انتظامی و نیز مرزبانان ارتباط خوب و نزدیکی با مردم دارند. به گونه ای که آنان بر این امر تأکید می کنند که حضور مرزبانان موجب امنیت این مناطق شده است؛ خدماتی که ناجا به مردم ارائه می دهد بی بدیل است.



سردار اشتری مهم ترین وظیفه ناجا را ایجاد امنیت ، نظم و آرامش در کشور عنوان کرد و گفت: بالاترین نعمت هر کشوری ، امنیت است؛ مهم ترین وظیفه حاکمیت برقراری امنیت است که این امر توسط نیروی انتظامی انجام می شود، البته همه دستگاه های امنیتی و نظامی در این رابطه تلاش می کنند اما نقش ناجا بسیار تأثیرگذار است.



وی خاطر نشان کرد: ناجا با توجه به این تأثیرگذاری باید بهترین نیروها را داشته باشد که البته در ارزیابی های که انجام می شود انصافا بهترین نیروها را داریم .



رئیس پلیس کشور، گفت: باید از هم اکنون برای رسیدن ناجا به افق چشم انداز ۱۴۰۴ برنامه ریزی های لازم انجام شود.



این مقام عالی انتظامی کشور ، مقوله های گزینش ، آموزش و ... را از موضوعات مهم عنوان و تصریح کرد: با توجه به نوع مأموریت های ناجا باید در جذب کارکنان بسیار دقت شود.



سردار اشتری بر عضویابی تأکید کرد و گفت: برای جذب نیرو بایستی به مراکز علمی و دانشگاهی مراجعه و افراد متخصص و متعهد را ترغیب کنیم؛ باید مأموریت های مختلف پلیس را به مردم نشان دهیم تا از این طریق جایگاه این سازمان ارتقاء یابد.



فرمانده ناجا با بیان اینکه در جذب نیرو نباید به سفارش ها توجه شود، بر دقت در جذب کارکنان تأکید کرد و گفت: در امر تحقیقات بایستی قوی ترین تحقیق در خصوص متقاضی به کار انجام شود؛ پلیس امین مردم است و ناموس ، مال و آبروی آنها در اختیار ما است. مردم ، در صورت بروز گرفتاری به پلیس پناه می برند و در صورتی که مأمور ما دچار لغزش شود قطعا با آبروی این نیرو بازی می کند.



این مقام عالی انتظامی، دقت به هنگام جذب نیرو و انتخاب برترین ها تأکید کرد و گفت: باید پلیسی متدین ، متخصص، با روحیه جهادی ، انقلابی ، چابک، حرفه ای و خوش برخورد، خوش تیپ داشته باشیم که بایستی این ملاک ها به هنگام جذب مدنظر قرار گیرد؛ باید در دل کارکنان عشق مالامال در راستای خدمت به کشور، اسلام و نظام وجود داشته باشد.



سردار اشتری بر تقویت روحیه انقلابی و اسلامی و نیز حرفه گرایی تأکید و گفت: معاونت نیروی انسانی ناجا باید این امر را پیگیری کند.



این مقام عالی انتظامی کشور با اشاره به اینکه فرمانده معظم کل قوا در حکم فرماندهی بر دو موضوع معیشت و صیانت تأکید کردند ، گفت: افزایش منزلت و معیشت کارکنان از اقدامات نیروی انسانی به شمار می آید؛ به دنبال این هستیم وضع معیشت کارکنان ارتقاء پیدا کند .



فرمانده ناجا به ترمیم حقوق کارکنان طی سه مرحله اشاره کرد و گفت: در این رابطه معاون هماهنگ کننده و نیز معاون نیروی انسانی ناجا پیگیری های بسیاری را داشته اند و از تلاش آنها تشکر می کنم؛ در امر ترمیم حقوق کارکنان گام های خوبی برداشته شده و سال آینده نیز گام دیگری در این راستا برمی داریم و در حال پیگیری این موضوع هستیم.



وی به موضوع وام مسکن کارکنان اشاره کرد و گفت: توافقاتی با دولت در این رابطه داشته ایم و البته قول های مساعدی برای پرداخت وام داده شده است.



سردار اشتری به موضوع عطر گل یاس اشاره کرد و گفت: تاکنون مطالبات به ۳۰ هزار نفر از کارکنان ناجا پرداخت شده است؛ در صدد عمل به تعهدات خود به خصوص برای واگذاری خانه به کارکنان هستیم.



این مقام عالی انتظامی بر ارتقاء روحیه کارکنان و خانواده های آنان تأکید کرد و گفت: اگر به کارکنانی که خدمات ارزنده ای ارائه می دهند توجه نشود، قطعا به نتایج مطلوب نخواهیم رسید.



وی بر ارتقاء کرامت کارکنان تأکید کرد و خطاب به معاونان نیروی انسانی سراسر کشور گفت: کارکنان این نیرو باید بدانند که شما به عنوان مدیران نیروی انسانی به فکر آنها بوده و در صدد رفع مشکلات و رسیدگی به آنان هستید.



فرمانده انتظامی، به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «پلیس باید اقتدار توأم با عدالت ، رأفت و مهربانی داشته باشد»، گفت: ما نیز باید مطابق فرمایشات معظم له با کارکنان خود رفتار کرده و چنین دیدگاهی داشته باشیم.



سردار اشتری در خاتمه به رسیدگی و تکریم خانواده شهدا ، جانبازان ، متوفیان و ایتام تأکید و گفت: روند اقدامات نیروی انسانی را رو به رشد می دانیم که البته باید به آن سرعت بیشتری داده شود.