احتمال بارش پراکنده درشمال غرب/جو آرام دربیشتر مناطق کشور تا جمعه

احد وظیفه در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین داده ها و اطلاعات هواشناسی گفت: امروز برای شمال شرق بارش باران، وزش باد، در نقاط سردسیر بارش برف و برای بخش هایی از مرکز و شهر بارش پراکنده پیش بینی می شود که بعد از ظهر فقط در بخش هایی از شمال شرق بارش پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: روز چهارشنبه احتمال بارش پراکنده برای ارتفاعات شمال غرب دور از انتظار نیست.

مدیر پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی تاکید کرد: در سایر مناطق کشور از روز چهارشنبه تا جمعه پدیده قابل توجهی رخ نخواهد داد.

وظیفه ادامه داد: در سه روز آینده به ویژه در روز پنجشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است، همچنین در دو روز آینده در پاره ای از نقاط جنوب شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید پیش بینی می شود که پدیده گرد و غبار دور از انتظار نیست.

وی گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای تهران فردا به ترتیب به ۱۰ و منفی یک درجه می رسد.