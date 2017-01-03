به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «یک دقیقه سکوت» نوشته محمد یعقوبی شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ به کارگردانی عباس غفاری نمایشنامه خوانی می شود.

در این نمایشنامه خوانی بازیگرانی همچون شیوا ابراهیمی، وحید آقاپور، بهاره کیان افشار، هومن کیایی، مریم داننده، سینا رازانی، مهسا نظری، عباس غفاری و یگانه خدیوی ایفا نقش خواهند کرد.

نمایشنامه «یک دقیقه سکوت» را محمد یعقوبی در سال ۷۹ با بازی آیدا کیخایی، بهروز بقایی، مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، هومن برق نورد، شیوا ابراهیمی، پانته آ بهرام، امیر جعفری، ریما رامین فر و آیلار برق نورد در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

علاقه مندان می توانند این نمایشنامه خوانی را روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۰در پردیس سینمایی چارسو به تماشا بنشینند. عواید حاصل از فروش بلیت «یک دقیقه سکوت» به بیماران مبتلا به ام اس اختصاص خواهد یافت.