سهمیه آرد و قیمت نان بر اساس درجه نانوایی تعیین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نژاد بیگلری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرایی شدن طرح جامع نان سالم در کرمان خبر داد و گفت: از آنجا که هدف ما بالا بردن کیفیت نان بود این طرح از مراحل اولیه برداشت بذر از مزرعه تا سفره در حال اجرا است.

وی افزود: طرح جامع نان سالم در مراحل بهینه سازی مراحل کاشت، داشت و برداشت، استاندارد سازی ناوگان حمل و نقل، تجهیز مراکز ذخیره سازی و سیلوهای استان، به روز کردن روش های آسیاب کارخانجات آرد سازی، ارتقاء سطح کمی و کیفی نانوایان و خباز خانه ها اجرایی می شود.

نژاد بیگلری با اشاره به اینکه طرح جامع نان سالم مزایای زیادی دارد، اظهار کرد: با افزایش کیفیت گندم و آرد تولیدی مورد استفاده، درصد نمک در خمیر نان را از دو کیلوگرم به ۶۰۰ گرم در هر ۱۰۰ کیلوگرم خمیر کاهش داده ایم.

وی عنوان کرد: برای افزایش کیفیت نان در کرمان به نانوایان آموزش های لازم ارائه می شود به گونه ای که این آموزشها به صورت علمی و عملی با نظارت غله صورت می گیرد و در پایان گواهینامه آموزش به افراد اعطا می شود.

مدیر کل غله استان کرمان با بیان اینکه نمره کیفی نان استان کرمان با اجرای طرح گفته شده از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: نمره کیفی نان استان کرمان از ۶۵ به ۸۷ رسیده و در اسفند ۹۴معاون وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح جامع نان سالم کرمان، این استان را به عنوان الگوی کیفی نان کشور معرفی کرد.

وی تصریح کرد: طرح جامع نان سالم از از خرداد سال ۹۴ در جلسه شورای اداری استان تشریح و تبیین شد و وارد فاز اجرای در سطح کل استان شده است.

نژاد بیگلری با تاکید به اینکه یکسان و یکپارچه سازی نانوایان استان از اقدامات شاخص این طرح است، گفت: درجه بندی نانوانیان تحت عنوانهای طلایی، نقره ای و برنزی باعث ایجاد رقابت بین نانوایان شده و در آینده سهمیه نانوایان و قیمت نان بر اساس درجه نانوایی داده می شود.

وی اظهار کرد: نانوایی ها با تفکیک رنگ قابل شناسایی هستند لذا نانوایی های دولتی به رنگ آبی و آزاد پز دارای مجوز به رنگ قرمز هستند.