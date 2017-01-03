به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت اربعین جانباختگان سانحه دلخراش قطار تبریز- مشهد (مسافران بهشتی) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین استاد راشد یزدی از مشهد مقدس درمحل مسجد صاحب الامر(عج) تبریز برگزار می‌شود.

این مراسم باهماهنگی نماینده ولی فقیه دراستان، استانداری، تولیت آستان قدس رضوی، اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی، اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز، اداره کل راه آهن، روحانیون معظم، هیئات مذهبی، مداحان، خانواده های معظم شهداء، سازمان بسیج مداحان سپاه عاشورا، صدا وسیما، شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، جامعه قرآنی ودفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ مراسم بزرگداشت مسافران بهشتی روز چهارشنبه مورخ ۱۵ دیماه ۹۵ از ساعت۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ شب در محل مسجد صاحب الامر(عج) واقع در خیابان دارایی تبریز برگزار خواهد شد.