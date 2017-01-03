۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای سینما جوان سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هفته فیلم کردی سنندج بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۴ دی ماه در سینما بهمن سنندج برگزار شد.

حجت الاسلام رحیم جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد کردستان در این مراسم گفت: از روز های اولی که در این سمت مشغول به کار شدم بر بحث آموزش، تولید و تبلیغات در کردستان تأکید داشتم.

وی اظهار داشت: در سال ۹۴ معتقد بودیم که امسال سال سینمای کردستان است و در این راستا برنامه ریزی هایی شد که تعدادی از آن ها محقق شد.

حجت الاسلام جعفری افزود: معاون سینمایی وزیر ارشاد را نسبت به سینمایی کردستان حساس و او را برای بازدید از انجمن سینمای جوان کردستان به سنندج دعوت کردیم و در همان سفر ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای این انجمن در نظر گرفته شد و خوشبختانه این اعتبار تخصیص پیدا کرده و هزینه شد.

وی عنوان کرد: وجود بخش غیر دولتی در عرصه هنر بسیار مهم است و می بایست برنامه هایی در این زمینه در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام جعفری اظهار داشت: هدف اصلی دولت تدبیر و امید ایجاد فضای باز فرهنگی بود و حتی حجت الله ایوبی معاون سینمایی وزیر ارشاد تلاش هایی انجام داد که قفل های بسته شده در سینمایی ایران را بشکند تا فضای کار برای فیلمسازان بهتر شود که نتیجه این کار نیز این شد که فروش سینمایی ایران در شش ماه سال جاری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بوده است.

ستار چمنی گل دبیر هفته فیلم نیز در این مراسم گفت: بعد از فراخوان این هفته در کردستان عراق ۳۷ فیلم از اقلیم عراق ارسال شد که ۱۴ فیلم آن توسط داوران جشنواره مجوز ورود به هفته فیلم را گرفت و ۱۵ فیلم برتر نیز از کردستان در این مراسم شرکت داده شد.