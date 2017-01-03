دعوت توکلی برای پیوستن به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده سابق مجلس با انتشار پیامی از مردم برای پیوستن به کمپین حمایت از شفافیت حقوقهای مدیران و منع حذف عبارت «و عموم مردم» در مصوبه مجلس دعوت کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

سوگند به زمان که انسان زیانکار خواهد بود، جز آن کسانی که به خدا بگروند و عمل صالح انجام دهند و یکدیگر را به حق سفارش کنند و یکدیگر را به صبر و ایستادگی سفارش نمایند.

دیروز پیام کوتاهی در این کانال در معرض اطلاع هموطنان عزیز قرار گرفت.

این پیام کوتاه حاکی از این بود که برخی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا مصوبه هفته پیش مجلس را که حکومت را ملزم می‌کند اطلاعات از دریافتی‌های مدیران را در دسترس عموم قرار دهد؛ تغییر دهند تا مردم بی خبر بمانند.

در انتهای پیام نیز خواسته شده بود در تبلیغات تهاجمی (campaign) شرکت کنند و متنی را خطاب به نمایندگان مجلس امضاء کنند.

این پیام کوتاه و درخواست بی هزینه دو وجه غریب یک موضوع را با هم نشان داد.

نخست آنکه تا هم اکنون که این سطور نوشته می‌شود بیش از ۶۹ هزار نفر فقط از طریق این کانال از آن مطلع شدند که در این کانال بی‌سابقه است.

وجه دوم این است به رغم این استقبال عجیب تا همین ساعت تنها حدود ۵۸۰۰ نفر از متن درخواستی را امضا کرده‌اند».

وقتی بیش از ۶۹ هزار نفر خبر این کانال را می‌بینند می‌توان حدس زد که چند صد هزار نفر از طرق مختلف آن را دیده‌اند.

چرا باید ۵۸۰۰ نفر تقاضای امضای آن را اجابت کنند؟ یعنی احتمالاً یک درصد از آگاهان! گرچه در مقیاس کارهای مشابه ۵۸۰۰ امضا ظرف حدود ۲۴ ساعت کم نیست ولی در قیاس با افرادی که آگاه شده‌اند خیلی ناچیز است.

هر کدام از ما که این پیام را شنیده یا خوانده و امضا نکرده است باید از خودش بپرسد که چرا در این حد کار بی زحمت برای اصلاح امری مهم در مبارزه با فساد را انجام نداده است؟

من همه این دوستان را به حمایت سفارش می‌کنم و به ایستادگی در این راه. شما هم امضاء بفرمایید».