استقرار دبیرخانه راهبری رشته های علوم و فنون دریایی دراستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی مقدم عصر سه شنبه در نشست گردهمایی کارشناسان مسئول فنی و حرفه ای استان بوشهر اظهار داشت: اکنون هزار ۵۰۰ دانش آموز در رشته علوم و فنون دریایی مشغول به تحصیل هستند که این دانش آموزان بیشتر در استان های بوشهر و هرمزگان هستند.

وی افزود: تلاش می شود با هماهنگی با ارگان های مربوطه مانند ارتش، سپاه و سازمان بنادر و کشتیرانی این محصلین پس از تحصیل در این ارگان ها جذب شوند.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: رشته های دریایی شامل ناوبری، مکانیم موتورهای دریایی، مخابرات، الکترونیک می شوند.

حسینی مقدم گفت: با توجه به اینکه استان بوشهر یک استان ساحلی است و بیشترین مرز آبی را با خلیج فارس دارد دبیرخانه راهبری رشته های علوم و فنون دریایی در استان بوشهر مستقر شده است.

وی بیان کرد: با توجه به تاکیدا مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای هدفمند کارها به سمت اقتصاد مقاومتی تلاش شده است دانش آموزان را به سمت رشته های فنی و حرفه ای سوق دهیم.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای استان کشور با بیان اینکه گرایش دانش آموزان استان بوشهر به رشته های فنی و حرفه ای با رشد یک درصدی روبرو بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس تغییرات آموزشی امسال نظام آموزش هنرستان ها از ۲ به ۳ سال افزایش داشته و کتاب های درسی نیز تغییرات زیادی داشته و همچنین پنج رشته معماری داخلی، فتوگرافیک، تولید برنامه های تلویزیونی، مکاترومیک و حمل و نقل به رشته ها اضافه شده است.

حسینی مقدم با بیان اینکه در نظام آموزشی هنرستانی بالغ بر ۶۵ درصد از دروس علمی و کارگاهی هستند افزود: بر این اساس هنر آموز بعد از اخذ دیپلم و بستگی به مهارتی که کسب کرده می تواند وارد بازار کار شود.

وی با بیان اینکه اکنون ۷۰۰ هزار دانش آموز در سطح کشور در هفت هزار هنرستان در حال تحصیل هستند اظهار داشت: سالانه خروجی این هنرستان ها بالغ بر ۴۰۰ هزار دانش آموز است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای بیان کرد: اکنون بالغ بر ۳۷ درصد از دانش آموزان کشور در رشته های فنی و حرفه و کار و دانش در حال تحصیل هستند .