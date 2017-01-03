اولین جشنواره سوارکاری در منطقه ۲۰ تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره سوارکاری منطقه ۲۰ تهران همزمان با بزرگداشت هفته حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در این منطقه جنوبی برگزار شد.

این جشنواره تفریحی و ورزشی با هدف اشاعه ورزش های مفرح و تعامل با باشگاه های ورزشی، با حضور فرماندار ویژه شهرری، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰، رئیس اداره ورزش و جوانان و تعدادی از مسئولین شهری وجمعی از سوارکاران حرفه ای این رشته در میدان شهدای شاملو برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرری ضمن تقدیر از مالکین باشگاه های سوارکاری برای حضور در این جشنواره، گسترش ورزش مفرح سوارکاری و بهره مندی از امکانات باشگاه های سواری را در سطح این منطقه خواستار شد.

گفتنی است در این جشنواره، سوارکاران با هدف معرفی اسب های نژادهای ایرانی، کرد، درشوری و عرب به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.