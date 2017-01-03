حل مشکلات حوزه سوادآموزی در دستور کار مسئولان پاکدشت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا چوبداری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت ظهر سه شنبه از مدارس سوادآموزی شهرستان بازدید و از نزدیک با مدیران و معلمان و دانش آموختگان دیدار و گفتگو کرد.

چوبداری در این بازدید ضمن تشکر از رئیس سوادآموزی شهرستان پاکدشت و معلمان و مدیران این عرصه اظهار داشت: باعث افتخار است که شما به ضرورت سوادآموزی پی برده و اقدام به این حرکت جهادی کرده اید.

معاون سیاسی و انتظامی شهرستان پاکدشت ضمن تأکید بر علم آموزی و ثمرات مفید آن در زندگی افزود: در آموزه های دینی سفارش فراوانی بر علم آموزی شده است و پیامبراکرم(ص) می فرمایند که هیچ زمانی برای آموختن علم و دانش دیر نیست.

وی ادامه داد: بدون تردید شما تأثیرات سوادآموزی را در زندگی روزمره خود دیده اید و امیدوارم در راهی که در آن قدم گذاشته اید، موفق و پیروز باشید.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری پاکدشت افزود: سعی داریم تا مشکلات حوزه سوادآموزی برای موفقیت هر چه بیشتر در این عرصه برطرف شود.

چوبداری ادامه داد: مدرسه شاد باعث ایجاد نشاط و افزایش انگیزه در میان دانش آموزان می شود.