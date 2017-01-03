به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی معاون رئیس‌جمهور عراق ظهر سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه ۹۵ با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از روند روبه رشد مناسبات میان دو کشور گفت: ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی مناسبی وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق در راستای منافع دو ملت شاهد توسعه و گسترش ارتباطات فیمابین باشیم.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی از هرگونه اقدامی در راستای برقراری ثبات و امنیت در عراق حمایت می‌کند.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با تبریک به پیروزی‌های اخیر ارتش و نیروهای حشدالشعبی عراق در موصل خاطرنشان کرد: شرایط امروز عراق و سوریه نسبت به گذشته خوب می‌باشد و مصوبه پارلمان عراق برای تشکیل حشدالشعبی ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کرده است که می‌تواند به روند برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در این کشور کمک فراوانی نمایند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی کشورهای منطقه در بحران‌های سوریه و عراق تصریح کرد: بحران‌های به‌وجود آمده در منطقه باعث نمایان شدن چهره نفاق برخی کشورهای منطقه گردید و نشان داد سیاست آنها در راستای همکاری با تروریسم و تأمین منافع رژیم صهیونیستی است.

وی در همین بخش افزود: دشمنان ملت عراق نمی‌خواهند پیروزی‌های اخیر مردم و دولت عراق تثبیت شود.

لاریجانی در پایان اتحاد و وفاق ملی میان گروه‌های سیاسی در عراق را رمز پیروزی این کشور در برابر تروریسم دانست و افزود: تقویت انسجام و وفاق ملی فراگیر و رفع اختلافات میان نیروهای سیاسی عراق می‌تواند به هم‌افزایی و حل مشکلات مردم عراق در برابر دشمنان این کشور منجر گردد.

در ادامه این دیدار نوری مالکی معاون رئیس‌جمهور عراق با تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در موضوعات منطقه‌ای به‌ویژه در بحران عراق و سوریه گفت: سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای حمایت از مقاومت و مبارزه واقعی با تروریسم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تحکیم و تقویت همکاری اقتصادی، سیاسی، امنیتی میان عراق و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به حل مشکلات مبتلابه منطقه منجر گردد.

نوری مالکی ا انتقاد از مواضع برخی کشورها در قبال تحولات منطقه‌ای گفت: نقشه‌های شوم کشورهایی مانند ترکیه و سعودی در راستای تجزیه عراق و سوریه با شکست روبرو شده است.

معاون رئیس‌جمهور عراق با تشریح پیروزی‌های به‌دست‌آمده در مبارزه با داعش در عراق افزود: موفقیت‌های زیادی در عرصه مبارزه با تروریسم و تقویت روند سیاسی به‌دست آورده‌ایم و خداوند را از این بابت شاکریم.

وی در پایان بر ضرورت رایزنی مستمر میان مقامات عالی‌رتبه دو کشور در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد.