به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم دهه مبارک فجر در مرکز رسیدگی به امور مساجد با تقدیر از حضور حماسی مردم در مراسم ۹ دی اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر در سالروز حماسه نهم دی با حضور در صحنه، بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران افزود: در این میان مردم تهران با تجمع باشکوه خود در مصلای پایتخت، بار دیگر ولایتمداری و بصیرت خود را به نمایش گذاشتند و جا دارد از همکاری تمامی ادارات و نهادها بویژه مرکز رسیدگی به امور مساجد تشکر و قدردانی کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر ادامه داد: باید در تمامی گلزارهای شهدا بویژه گلزار شهدای گمنام، همزمان با دهه مبارک فجر مراسم گلباران انجام شود.

بزرگداشت جشن پیروزی انقلاب اسلامی سیاست شورای هماهنگی در ایام دهه فجر است

وی با تأکید بر این نکته که برنامه های دهه مبارک فجر از ۱۲ بهمن آغاز می شود، اضافه کرد: ۱۲ بهمن آغاز مراسم بزرگداشت جشن پیروزی انقلاب اسلامی است و باید برنامه هایی نظیر زنگ انقلاب در مدارس، رژه موتورسواران، حضور مسئولان در حرم مطهر امام راحل و برپایی مراسم در مکان جلوس حضرت امام اجرایی شود.

محمودی با اشاره به سیاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بزرگداشت دهه مبارک فجر بیان داشت: سیاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در دهه مبارک فجر، بزرگداشت انقلاب بوده و این شورا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: جشن پیروزی انقلاب اسلامی متعلق به گروه و جریان سیاسی خاصی نیست و به همین خاطر نگاه جناحی در برنامه های دهه مبارک فجر وجود ندارد.

رییس ستاد برگزاری مراسم یوم الله دهه مبارک فجر استان تهران یادآور شد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم یوم الله دهه مبارک فجر از ظرفیت ادارات و نهادهای مختلف استفاده می کند و آماده استقبال از ایده ها و نظرات کارشناسان حوزه های مختلف است.