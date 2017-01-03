به گزارش خبرنگار مهر، سیروس حسنوند ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر با اشاره به وظایف و ماموریت های کمیته تخصصی جوانان در ایام الله دهه فجر اظهار داشت: در این راستا بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه و امید به آینده انقلاب اسلامی در جوانان، اجرای برنامه ها در راستای جلب، جذب و مشارکت هر چه بیشتر قشر جوان انقلاب اسلامی، تدوین و اجرای برنامه های مناسب به منظور آشنایی نسل جوان انقلاب با آرمان ها، ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از جمله اقدامات در دستور کار طی این ایام است.

وی افزود: فراهم سازی زمینه حضور و مشارکت جوانان در برنامه های ویژه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، تشویق و ترغیب جوانان و برنامه ریزی مناسب به منظور نقش آفرینی خود جوش آنها در برگزاری آئین نامه های گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی نیز از وظایف کمیته جوانان ستاد دهه فجر است.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: بهره گیری از تشکل های مرتبط با جوانان و انجام هماهنگی های لازم در راستای استفاده از توانمندی های هنری و فرهنگی جوانان به منظور نمایش خلاقیت های آنها، معرفی و تجلیل از جوانان تاثیرگذار در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، فنی و سازندگی، بهره گیری از هنرمندان جوان در راستای ایجاد نشاط در مراسم ایام الله دهه مبارک فجر به ویژه مراسم ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه در اولویت برنامه های کمیته جوانان است.

حسنوند بیان داشت: پاسخگویی به شبهات جوانان و نسل جدید انقلاب در قالب برنامه ریزی های جذاب و موثر هم در دستور کار این کمیته گنجانده شده است.