یک ساعت عزای عمومی در لبنان برای همبستگی با قربانیان استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نخست وزیر لبنان با قربانیان حملات تروریستی در ترکیه ابراز همدردی کرد.

در همین راستا، «سعد حریری» به منظور ادعای احترام به کشته‌های لبنانی حمله تروریستی استانبول از ساعت ۱۴ تا ۱۵ عزای عمومی اعلام کرد.

در حمله مسلحانه به باشگاه شبانه در شهر استانبولِ ترکیه حدود ۳۹ نفر جان خود را از دست داده و بالغ بر ۶۹ نفر نیز زخمی شدند.

عامل حمله تروریستی شب سال نو میلادی در استانبول که گفته می‌شود، اویغورتبار است، نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی به همراه خانواده‌اش وارد شهر قونیه ترکیه شده بود.

تصاویر ضبط شده توسط دوربین های مداربسته از چهره عامل این جنایت مشابه تصویر منتشر شده مظنون حادثه است. عوامل پلیس همچنان به دنبال دستگیری مظنون این حادثه تروریستی هستند.

پیش از این گروه تروریستی داعش حمله تروریستی بامداد یکشنبه اول ژانویه ۲۰۱۷ در استانبول را بر عهده گرفته بود.