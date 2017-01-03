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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

معاون شهردار کرمان:

سومین گرمخانه کرمان هفته آینده به بهره برداری می‌رسد

سومین گرمخانه کرمان هفته آینده به بهره برداری می‌رسد

کرمان - معاون شهردار کرمان از بهره برداری از سومین گرمخانه کرمان به منظور اسکان بی خانمان ها در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، نشست بررسی مشکلات گرمخانه ها در معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان برگزار شد.

در این نشست که معاون خدمات شهری، مدیر اجراییات شهرداری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز و معاونان خدمات شهری مناطق حضور داشتند، محمدرضا محمدرضاخانی با اشاره به لزوم ایجاد تسهیلات ویژه برای استفاده کنندگان گرمخانه ها گفت: در آینده‌ای نزدیک تسهیلات ویژه از قبیل استحمام و آرایشگاه به صورت رایگان در اختیار استفاده کنندگان قرار داده می شود.

وی از راه‌اندازی سومین گرمخانه در شهر کرمان خبر داد و تصریح کرد: این گرمخانه در نزدیکی پل دانش برای اسکان بی خانمان ها ایجاد شده و هفته آینده به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3867915

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