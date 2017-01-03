به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی درباره اختلاف ایجاد شده بین کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ گفت: قبل از اینکه شما صحبت کنید دو بحث را می گویم. اول باید درباره بازی تراکتورسازی و ذوب آهن بگویم. باید از رفتار پهلوانانه ذوب آهن و شخص سعید آذری الگوبرداری و تشکر کنیم. وقتی وارد ورزشگاه فولادشهر می شویم با پلاکاردی به تیم میهمان خوش آمد گفته اند. آذری بعد از بازی هم به ما خسته نباشید گفت. فوتبال ما به این منش و رفتارها نیاز دارد. روزی که بازیکن و مدیرعامل را مقابل هم قرار دادند، فوتبال ما مُرد.

وی افزود: امیدواریم امثال سعید آذری در این فوتبال زیاد شوند. او دارد مسائل اخلاقی را دنبال می کند. ضمن اینکه او سرمایه خوبی به نام مجتبی حسینی را به عنوان سرمربی به فوتبال ایران معرفی کرد.

سرمربی تراکتورسازی خاطرنشان کرد: بحث دوم من مشکلات ایجاد شده بین تیم ملی و پرسپولیس است. به خدا چون این مسائل سر من آمده است، می گویم. از این قضیه ناراحت هستم. به روح مادرم همه دوست داریم تیم ملی به جام جهانی برود و نمایندگان ما در آسیا نتیجه بگیرند. خدا لعنت کند قلم ها و میکروفن هایی را که فوتبال ما را به این روز انداخت!

قلعه نویی ادامه داد: امیدوارم روزی بیاید که همه از فوتبال لذت ببرند. می خواهم پیشنهاد بدهم و هم به کی روش و هم به برانکو زنگ بزنم که سه، چهار نفری دور یک میز بنشینیم و یک شام با هم بزنیم. میزبانی شام هم با من.

وی یادآور شد: اسفند؛ ماه حساسی است چون پرسپولیس در آسیا بازی دارد. تیم ملی هم دیدارهای حساسی در راه جام جهانی دارد. امیدوارم تیم ملی با درایت کی روش و دعای مردم به جام جهانی برود که آنجا هم حرف برای گفتن داشته باشیم. مترصد این هستم که آقای آرین (مترجم کی روش) را پیدا کنم و این را به کی روش بگویم.

سرمربی تراکتورسازی که با رادیو ورزش گفتگو می کرد، در خصوص ترخیص هفت بازیکن پرسپولیس از اردوی امارات، تصریح کرد: من واقعا ناراحت شدم. حیف است. عصر، عصر ارتباطات است و نباید این مشکلات ایجاد شود. به کی روش توصیه کردم یک نفر را امین خودش کند و حرفها جابجا نشود. ما می خواهیم زنگ بزنیم و پیشنهادمان را بدهیم.

قلعه نویی درباره زمان برگزاری این اردو، تاکید کرد: می گویند چراغ قرمز را هیچکس نباید رد بشود. فوتبال خودش قوانین خاص خودش را دارد. یک گروه کارشناسی چندین سال قوانینی را وضع کرده اند که به فوتبال دنیا کمک کند. مثلا «فیفا دی» گذاشته اند تا تیم های ملی اردوی تدارکاتی داشته باشند. اینکه مربی تیم ملی می خواهد اردو بگذارد، حقش است ولی بهتر است بر اساس قوانین و برنامه ریزی جلو برویم. مگر تیم های دیگر چطور به جام جهانی می روند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه لیگ به باشگاه ها داده شده است؟ یادآور شد: این برنامه را موقعی داده اند که باشگاه ها نه مدیرعامل داشته اند و نه سرمربی آنها مشخص بوده. آیا آنها امضای برانکو یا قلعه نویی و فرکی را دارند؟ اگر مکتوب می گویند باید نظرات را هم مکتوب بگیرند. متاسفانه ما فاقد برنامه و مدیران برنامه ریز هستیم.

سرمربی تراکتورسازی درباره برگزاری اردوی تیم ملی بدون بازی تدارکاتی، گفت: خود من می خواهم با تیم به اردو بروم تنها شرطم این است که دو بازی تدارکاتی انجام بدهیم. وقتی قرار است بین نیم فصل ۱۰ روز تعطیل باشیم فقط باید در شرایط مسابقه باشیم.

قلعه نویی در پاسخ به این سئوال که آیا آمادگی ملی پوشان بعد از بازگشت از اردوی تیم ملی پایین است گفت: بالاخره انگیزه بازیکنان در تیم ملی بالاست و این به آنها کمک می کند. البته من دو سال پیش ۱۰۰۰ درصد از این مسائل ضربه خوردم و حالا دلم می سوزد که می گویم. بازیکنان پرسپولیس وقتی از اردو بر می گردند مردانه فوتبال بازی می کنند.

وی با طرح این پیشنهاد که یک نشست بگذارند و این مسائل را مطرح کنند، اظهار کرد: بزرگان باید ورود کنند. علی پروین، حشمت مهاجرانی و دوستان دیگر ورود کنند. خودم دنبال این هستم که ارتباطی برقرار کنم و به برانکو و کی روش زنگ بزنم که این مسائل را تمام کنیم. بنده دو سال پیش ضربه اش را خوردم و می دانم که برانکو هم اذیت می شود. از یک طرف پای منافع ملی هم در میان است. ان شاءالله این نشست برگزار شود و تمام نمایندگان ایران در آسیا موفق باشند. امیدواریم استقلال هم با درایت کادر فنی اش السد را شکست بدهد.

سرمربی تراکتورسازی در پایان با بیان اینکه در این مدت علیه تراکتورسازی، وی و آجرلو فضاسازی شده است، تقویت تیم را منوط به تعیین وضعیت کرار جاسم و سروش رفیعی کرد.