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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

شوان عطوف:

فیلم کردی نیازمند یک جشنواره معتبر جهانی است

فیلم کردی نیازمند یک جشنواره معتبر جهانی است

سنندج - هنرمند کرد عراقی، حوزه فیلم کوتاه را نیازمند یک جشنواره معتبر جهانی دانست و گفت: حوزه فیلم کردی ظرفیت های خوبی دارد که باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شوان عطوف هنرمند عراقی گفت: جای بسی خوشحالی است که در هفته فیلم در کردستان ایران شرکت کرده ام و امید است این مراسم مقدمه ای خوب برای فستیوال بین المللی فیلم کوردی باشد.

وی اظهار داشت: فیلمسازان باید آرزوهای خود را به واقعیت تبدیل کنند و ما هم در همین افتتاحیه اعلام همکاری خود را با فیلمسازان کردستان ایران حتی کار های تدارکات اعلام خواهیم کرد.

مدیر سینما جوان سنندج نیز گفت: با وجود گذشت چند سال ستار چمنی گل دست از تلاش برای برگزاری جشنواره نکشید و امید است در سال های آینده جشنواره ای بزرگ تر برگزار شود.

کد مطلب 3867926

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