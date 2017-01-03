فیلم کردی نیازمند یک جشنواره معتبر جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، شوان عطوف هنرمند عراقی گفت: جای بسی خوشحالی است که در هفته فیلم در کردستان ایران شرکت کرده ام و امید است این مراسم مقدمه ای خوب برای فستیوال بین المللی فیلم کوردی باشد.

وی اظهار داشت: فیلمسازان باید آرزوهای خود را به واقعیت تبدیل کنند و ما هم در همین افتتاحیه اعلام همکاری خود را با فیلمسازان کردستان ایران حتی کار های تدارکات اعلام خواهیم کرد.

مدیر سینما جوان سنندج نیز گفت: با وجود گذشت چند سال ستار چمنی گل دست از تلاش برای برگزاری جشنواره نکشید و امید است در سال های آینده جشنواره ای بزرگ تر برگزار شود.