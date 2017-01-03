عشایر استان تهران سالانه ۱۲ هزار تن گوشت تولید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس نصیری اظهار داشت: سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن جو توسط عشایر استان تهران به مصرف می رسد که این میزان جو توسط تشکل های عشایری بدون هیچ محدودیتی خریداری و به عشایر استان تهران واگذار می شود.

مدیر کل امورعشایر استان تهران ادامه داد: در حال حاضر برای تأمین نهاده های دامی عشایر مجوز خرید چهار هزار تن نهاده جو با قیمت مصوب دولتی از شرکت پشتیبانی امور دام استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عشایراستان تهران در مناطق قشلاقی (گرمسیر) استان در شهرستان های ورامین، پاکدشت، پیشوا، ری، شهریار و ملارد مستقر هستند، تأکید کرد: با توجه به بارندگی های روزهای اخیر، وضعیت مراتع در مناطق قشلاقی مناسب است.

مدیر امور عشایراستان تهران گفت: عشایراستان تهران با دارابودن ۷۰۰ هزار رأس دام سبک، سالانه ۱۲ هزار تن گوشت تولید می کنند.