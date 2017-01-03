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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۴۸

در چهارمحال و بختیاری؛

۲۸ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر تشکیل شد

۲۸ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر تشکیل شد

شهرکرد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از تشکیل ۲۸ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر سه شنبه در دومین نشست ستاد دهه فجر استان اظهار داشت: ۲۸ کمیته عهده‌دار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان چهارمحال و بختیاری هستند.

وی گفت: برنامه های دهه فجر با شعار «گفتمان انقلاب‌اسلامی، زمینه‌ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» برگزار می‌شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از باورها و اندیشه‌های دینی است و این انقلاب، فرهنگی برای جاری کردن انگیزه و تلاش در جامعه است.

گرجی افزود: عزت و سربلندی امروز کشور را باید مدیون انقلاب مردم در سال ۵۷ بدانیم و جشن‌های دهه مبارک فجر باید آنچنان باشکوه برگزار شود که شیرینی آن همیشه در قلب مردم بماند.

گرجی گفت: چهارمین دوره از سلسله نشست‌های تبیینی در دهه مبارک فجر به منظور آشنایی جوانان و نوجوانان با آرمان‌ها، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: امید در جامعه از اهداف بزرگداشت دهه فجر است و آنچه در این دهه برگزار می‌شود باید نشان دهنده عظمت انقلاب در جهان باشد.

کد مطلب 3867930

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