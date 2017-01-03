۲۸ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر سه شنبه در دومین نشست ستاد دهه فجر استان اظهار داشت: ۲۸ کمیته عهده‌دار برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان چهارمحال و بختیاری هستند.

وی گفت: برنامه های دهه فجر با شعار «گفتمان انقلاب‌اسلامی، زمینه‌ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» برگزار می‌شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انقلاب اسلامی برگرفته از باورها و اندیشه‌های دینی است و این انقلاب، فرهنگی برای جاری کردن انگیزه و تلاش در جامعه است.

گرجی افزود: عزت و سربلندی امروز کشور را باید مدیون انقلاب مردم در سال ۵۷ بدانیم و جشن‌های دهه مبارک فجر باید آنچنان باشکوه برگزار شود که شیرینی آن همیشه در قلب مردم بماند.

گرجی گفت: چهارمین دوره از سلسله نشست‌های تبیینی در دهه مبارک فجر به منظور آشنایی جوانان و نوجوانان با آرمان‌ها، اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: امید در جامعه از اهداف بزرگداشت دهه فجر است و آنچه در این دهه برگزار می‌شود باید نشان دهنده عظمت انقلاب در جهان باشد.