  1. استانها
  2. تهران
۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۱

دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر کشور در تهران برگزار می شود

دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر کشور در تهران برگزار می شود

تهران-دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر و روستاییان کشور ۱۵ تا ۱۸ دی ماه به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر و روستاییان کشور ۱۵ تا ۱۸ دی ماه به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه، روستاییان استان های مختلف کشور، توانمندی ها و پتانسیل های فرهنگی و تولیدی خود را عرضه و به نمایش خواهند گذاشت و سیاه چادرهایی از عشایر سایر استان ها از جمله عشایر استان تهران در محوطه نمایشگاه برپا می شود.

عشایر استان تهران از شهرستان های پاکدشت، شمیرانات و ورامین در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

استان تهران دارای سه هزار خانوار عشایری است که این جامعه تولید کننده، در سال گذشته بیش از ۶۵ هزار تن محصولات زراعی، دامی، لبنی، پروتئینی و کشاورزی تولید و برای عرضه روانه بازار مصرف کرد.

کد مطلب 3867931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها