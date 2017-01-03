دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر کشور در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نمایشگاه توانمندی های عشایر و روستاییان کشور ۱۵ تا ۱۸ دی ماه به مدت چهار روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه، روستاییان استان های مختلف کشور، توانمندی ها و پتانسیل های فرهنگی و تولیدی خود را عرضه و به نمایش خواهند گذاشت و سیاه چادرهایی از عشایر سایر استان ها از جمله عشایر استان تهران در محوطه نمایشگاه برپا می شود.

عشایر استان تهران از شهرستان های پاکدشت، شمیرانات و ورامین در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

استان تهران دارای سه هزار خانوار عشایری است که این جامعه تولید کننده، در سال گذشته بیش از ۶۵ هزار تن محصولات زراعی، دامی، لبنی، پروتئینی و کشاورزی تولید و برای عرضه روانه بازار مصرف کرد.