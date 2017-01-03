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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۸

رئیس اداره کار خرم آباد خبر داد؛

برگزاری همایش کوهپیمایی جامعه کارگری لرستان همزمان با دهه فجر

برگزاری همایش کوهپیمایی جامعه کارگری لرستان همزمان با دهه فجر

خرم آباد - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرم آباد از برگزاری همایش کوهپیمایی جامعه کارگری لرستان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان لرستان در سخنانی با اشاره به برنامه های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام دهه فجر اظهار داشت: این اداره مسئولیت کمیته کارگری ستاد دهه فجر در استان است.

وی با بیان اینکه در این راستا همزمان با ایام دهه فجر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های مختلفی را برای جامعه کارگری لرستان پیش بینی کرده است گفت: یکی از این برنامه ها برگزاری کوهپیمایی مختص به جامعه کارگری استان است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرم آباد همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی در بین جامعه کارگری لرستان خبر داد و گفت: این مسابقات در رشته های مختلف فوتسال، شنا، والیبال و ... برگزار می شوند.

عبدی بر ضرورت همکاری اداره کل ورزش و جوانان لرستان در برگزاری برنامه های دهه فجر این اداره کل تاکید کرد و گفت: لازم بوده این برنامه ها به صورت مشارکتی در استان برگزار شوند.

کد مطلب 3867934

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