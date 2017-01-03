برگزاری همایش کوهپیمایی جامعه کارگری لرستان همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبدی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر اداره کل ورزش و جوانان لرستان در سخنانی با اشاره به برنامه های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایام دهه فجر اظهار داشت: این اداره مسئولیت کمیته کارگری ستاد دهه فجر در استان است.

وی با بیان اینکه در این راستا همزمان با ایام دهه فجر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های مختلفی را برای جامعه کارگری لرستان پیش بینی کرده است گفت: یکی از این برنامه ها برگزاری کوهپیمایی مختص به جامعه کارگری استان است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرم آباد همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی در بین جامعه کارگری لرستان خبر داد و گفت: این مسابقات در رشته های مختلف فوتسال، شنا، والیبال و ... برگزار می شوند.

عبدی بر ضرورت همکاری اداره کل ورزش و جوانان لرستان در برگزاری برنامه های دهه فجر این اداره کل تاکید کرد و گفت: لازم بوده این برنامه ها به صورت مشارکتی در استان برگزار شوند.