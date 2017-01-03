به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سه‌شنبه در جلسه شورای فنی استان اردبیل تصریح کرد: پروژه‌های استانی که استفاده از ظرفیت پیمانکار بومی را در اولویت قرار دهند، امتیاز ویژه دریافت می‌کنند.

وی افزود: در ارزیابی فنی پروژه‌ها استفاده از پیمانکاران بومی ۱۵ امتیاز داشته و لازم است در استفاده از ظرفیت مشاوران بومی نیز اولویت‌بندی لحاظ شود.

استاندار اردبیل متذکر شد: این مهم در راستای حمایت از نیروی انسانی بومی استان و بهره‌گیری از ظرفیت و توان پیمانکاران بومی پس‌ازاین در پروژه‌های عمرانی رصد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص برخی مشکلات اختصاص اسناد خزانه در اجرا و تکمیل پروژه‌ها ادامه داد: لازم است مشکلات اختصاص اسناد خزانه در تعمیر و تجهیز، بیمه، شهرداری‌ها و تملک با نامه‌نگاری پیگیری شود.

خدابخش همچنین به ضرورت رفع برخی نواقصات شرایط عمومی پیمان در اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.