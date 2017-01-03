به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش عصر سهشنبه در جلسه شورای فنی استان اردبیل تصریح کرد: پروژههای استانی که استفاده از ظرفیت پیمانکار بومی را در اولویت قرار دهند، امتیاز ویژه دریافت میکنند.
وی افزود: در ارزیابی فنی پروژهها استفاده از پیمانکاران بومی ۱۵ امتیاز داشته و لازم است در استفاده از ظرفیت مشاوران بومی نیز اولویتبندی لحاظ شود.
استاندار اردبیل متذکر شد: این مهم در راستای حمایت از نیروی انسانی بومی استان و بهرهگیری از ظرفیت و توان پیمانکاران بومی پسازاین در پروژههای عمرانی رصد خواهد شد.
وی همچنین در خصوص برخی مشکلات اختصاص اسناد خزانه در اجرا و تکمیل پروژهها ادامه داد: لازم است مشکلات اختصاص اسناد خزانه در تعمیر و تجهیز، بیمه، شهرداریها و تملک با نامهنگاری پیگیری شود.
خدابخش همچنین به ضرورت رفع برخی نواقصات شرایط عمومی پیمان در اجرای پروژهها تأکید کرد.
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