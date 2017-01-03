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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

رئیس اداره امور قرآنی چهارمحال و بختیاری:

برگزاری دوره آموزشی برای مدیران موسسات قرآنی چهارمحال وبختیاری

برگزاری دوره آموزشی برای مدیران موسسات قرآنی چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- رئیس اداره امور قرآنی استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره آموزشی برای مدیران موسسات قرآنی چهارمحال وبختیاری خبر داد.

مهدی پرتوی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای مدیران موسسات قرآنی چهارمحال وبختیاری، اظهار داشت: این دوره آموزشی در راستای آشنایی شیوه های مدیریتی نظیربیمه و طرح های آموزشی برای مدیران موسسات قرآنی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در دوره آموزشی مدیران موسسات قرآنی استان، ۴۰ نفر از مدیران موسسات و خانه های قرآن فعال استان شرکت خواهند کرد.

رئیس اداره امور قرآنی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آموزش نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرانی در جامعه دارد.

وی ادامه داد: برگزاری این دوره آموزشی نقش مهمی در ارتقای فعالیت موسستات قرآنی استان دارد.

کد مطلب 3867940

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