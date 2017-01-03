به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی عصر سهشنبه در جلسه شورای فنی استان اردبیل تصریح کرد: اطلاعات سرشماری در مرحله پایانی احصا و جمعبندی است و پیش بینی شده تا پایان دیماه به قطعیت برسد.
وی در خصوص فعالیتهای شورای فنی استان افزود: شورای فنی در ۹ ماهه نخست سال جاری شش جلسه با ۴۳ مصوبه تشکیل داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تأکید کرد: ۱۰ جلسه با ۳۶ مصوبه در کمیته پیمان و ۹ جلسه با ۶۷ مصوبه در کمیته نظارت برگزار شده است.
شایقی اضافه کرد: علاوه بر این کمیته آموزش دو جلسه با ۹ مصوبه تشکیل داده و هفت دوره آموزشی با سه هزار و ۱۹۲ نفر- ساعت برگزار شده است.
وی همچنین به برگزاری هفت جلسه با ۳۷ مصوبه در کمیته کنترل کیفیت اشاره کرد و گفت: آییننامه جدید فنی به دستگاههای اجرایی استان ارجاع شده تا پس از این در تمامی قراردادها و پروژهها به کار گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همچنین به ضرورت حمایت از پیمانکاران بومی استان تأکید و اضافه کرد: بر اساس تصمیمات شورای فنی استفاده از پیمانکاران بومی امتیاز در ارزیابیهای فنی امتیاز ویژه خواهد داشت.
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