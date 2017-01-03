کاهش ۲درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دو درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۳۳ میلی متر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده در سطح منطقه است.

وی گفت: در این مدت آسمانی کمی تا قسمتی ابری در اواسط روز همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.