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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۰۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کاهش ۲درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

کاهش ۲درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش دو درصدی بارش سال زراعی جاری در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دو درصدی بارش سال زراعی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارش در این استان تاکنون ۲۳۳ میلی متر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: بارش ها در این استان نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به پیش بینی هوا طی روز های آینده، تاکید کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده در سطح منطقه است.

وی گفت: در این مدت آسمانی کمی تا قسمتی ابری در اواسط روز همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.

کد مطلب 3867946

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