به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذر در آیین اختتامیه دومین کنگره شعر عفاف و حجاب که عصر امروز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه در تالار رودکی برگزار شد، روزگار پسامدرن را «عصر بی‌اخلاقی» توصیف کرد و گفت: انسان در روزگار پسامدرن از خود فاصله گرفته و ناچار است به سختی کار کند، آنچه می‌خواهد را بخرد، مصرف کند اما فکر نکند و صاحب اندیشه نباشد و همه خسارت‌هایی که در عالم اتفاق می‌افتد به خاطر نیندیشیدن است.

این استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی به اینکه شرایط استعمار کشورها در روزگار فعلی تغییر کرده اشاره داشت و گفت: روزگاری استعمارگران بر کشورهایی چون هند چنبره می‌انداختند اما در حال حاضر با موسیقی، لباس، رمان و دیگر عناصر تاثیرگذار سلطه خود را بر دیگر کشورها حفظ می‌کنند. به همین خاطر ما نباید نسبت به مظاهر فرهنگی چون مد و لباس بی‌تفاوت باشیم و بالاترین نمونه عفاف در روزگار فعلی عفاف در داد و ستد، مراوده با دوستان، امانت‌داری و مهمتر از همه عفیف بودن در طرز تفکر و اندیشه است.

هنرمندان زیبایی‌های «اخلاق» را به تصویر بکشند

محمدعلی مجاهدی، شاعر و یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره شعر حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه آنچه ادبیات ما کم دارد «اخلاق» است، گفت: هنرمندان می‌توانند زیبایی‌هایی که در گستره اخلاق دیده می‌شود را در نهایت هنرمندی به تصویر بکشند.

به گفته این شاعر، مستور بودن در ذات زیبایی است چرا که اگر حسن از پرده به در شود به یک امر عادی بدل خواهد شد و جاذبه خود را از دست خواهد داد.

شعر از راه‌های ایجاد ارتباط عمیق با باورهای مردم است

حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس کشور نیز با اشاره به اینکه شعر و زبان هنری تاثیرگذارترین و بهترین روش برای گفتن از موضوعات مختلف از جمله حجاب و عفاف است گفت: این کنگره می‌کوشد تا شرایط مناسبی را در جهت ارتقا باورهای مردم و رسیدن آنها به درک درستی از عفاف فراهم آورد.

وی همچنین بیان کرد: تاکید ما بر عفت عمومی و داشتن رفتار عفیفانه در جامعه است و یکی از شرایط رسیدن به این حد از آگاهی ایجاد ارتباط عمیق با طرز تفکر و اعتقادات مردم است.

قبادی یکی از راه‌های ایجاد این ارتباط عمیق با باورهای مردم را شعر دانست و افزود: جوانان ما باید از شعر و ادبیات در جهت اغنای بیشتر خود بهره ببرند. ما در بسیاری از موضوعات از کمبود واژگان در جهت تبیین مبانی فکری رنج می‌بریم یکی از این موضوعات مساله حجاب و عفاف است که امید می‌رود با تداوم این کنگره و راه‌اندازی دبیرخانه دائم برای شعر حجاب و عفاف این مشکل و کاستی برطرف شود.

وی همچنین بیان کرد: ما در حوزه موسیقی برای پرداختن به موضوع عفاف و حجاب کلام مناسب نداشته‌ایم. کنگره ملی حجاب و عفاف به این نیاز پاسخ داده است.

در دومین کنگره شعر عفاف و حجاب که عصر امروز در تالار رودکی برگزار شد از ۱۲ شاعر تقدیر به عمل آمد. همچنین حجت اشرف زاده «ماه و ماهی» و ترانه برگزیده نخستین کنگره شعر عفاف و حجاب سروده رضا رستگار را خواند.