جلسه شورای سیاستگذاری کنگره ملی مدیریت امور جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سید جواد رضوی در جلسه سیاست‌گذاری و هماهنگی برگزاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان که صبح امروز در ساختمان شماره ۲ وزارت ورزش و جوانان با حضور معاون ساماندهی امور جوانان و برخی از اعضای شورای سیاستگذاری کنگره ملی مدیریت امور جوانان برگزار شد عنوان داشت: رویکرد اصلی برگزاری این کنگره هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با امور جوانان، تنظیم رویکرد یکپارچه برای سیاستگذاری در حوزه مدیریت امور جوانان و ایجاد نگرش مثبت اندیشی به جوانان نسبت به دستگاه هاست.

وی افزود: مخاطبین اصلی و شرکت کنندگان در این کنگره مقامات عالی دولتی، نمایندگان ۲۵ دستگاه ملی، مدیران ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان سراسر کشور، مدیران و کارشناسان ارشد وزارت ورزش و جوانان و وزارتخانه های مرتبط، صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید دانشگاهی و همچنین نمایندگان منتخب سازمان های مردم نهاد جوانان سراسر کشور است.

مدیر کل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان پیش بینی برگزاری این برنامه را پیش از آغاز سال جدید دانست و اظهار داشت: محورها و موضوعات اصلی در این کنگره شامل فضای مجازی و رسانه، آسیب‌های اجتماعی، ازدواج و تحکیم خانواده، سلامت و بهداشت ، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی، فرهنگ هنر و گردشگری، توانمندسازی و ارتقاء مهارت، اشتغال جوانان و اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور جوانان است که همگی با محوریت جوان ارائه خواهد شد.

رضوی همچنین ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری حوزه جوانان عنوان کرد: همواره در تمامی مقاطع چه در ابتدای تشکیل حوزه جوانان که به صورت دبیرخانه بوده است و چه در زمان حال که بخشی از یک وزارتخانه است چالش‌هایی از قبیل لزوم همگرایی در دستگاه های اجرایی به منظور بهره گیری از ظرفیت همه دستگاه ها و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های قانونی جهت اجرای برنامه ها و تحقق اهداف برای مسئولین این حوزه وجود داشته است که اکنون معاونت ساماندهی امور جوانان در ادامه فعالیت های پیوسته قبلی و در راستای اهداف عالی دولت تدبیر و امید در نظر دارد این کنگره را با رویکرهای ذکر شده برگزار کند.

وی به دستگاه‌هایی ‌همچون وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و... اشاره کرد و افزود: دستگاه‌های بسیاری در برگزاری این کنگره درگیر خواهند شد که انتظار می رود مشارکت، حمایت و اطلاع رسانی های لازم در این خصوص را داشته باشند.

رضوی در انتها با اشاره به اینکه دبیر خانه کنگره چهار ماه پیش با تشکیل کمیسیون های تخصصی کار خود را آغاز کرده است، گفت: آسیب شناسی از فعالیتها و فرآیندهای امور جوانان نشان میدهد که دستگاه ها بر وظایفشان در حوزه جوانان کمتر پرداختند.