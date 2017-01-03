به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری در نشست خبری خود با خبرنگاران، نظام بانکی را نیازمند بازآفرینی اثر پیشرفت‌های وسیع حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست و گفت: یکی از استفاده کنندگان اصلی از فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام بانکی است، این در شرایطی است که تغییر نوآوری محصول به نوآوری فرآیند و مدل کسب و کار باید صورت گیرد. بر همین اساس، کسب و کاری که به نظر می رسد نظام بانکی در آینده با آن تحول چشمگیری پیدا کند مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: ضرورت بازآفرینی در نظام بانکی ضروری است، اینکه نظام بانکی در گذشته کارهای دستی را کامپیوتری کرده اقدام خوبی است ولی کافی نیست چرا که باید ساختار، نیرو، فرهنگ و سایر بخش های کسب و کار متناسب با مدل های نوین تغییر کرده و به روز شود.

وی تصریح کرد:هم اکنون فاصله بسیار بالایی میان نظام بانکی ایران با دنیا وجود دارد و به تدریج آثار این فاصله بسیار زیاد، قابل پیش بینی است و بر همین اساس باید وارد فازی شویم که از تحولات در جهت سرویس دهی به مردم استفاده شود.

دیواندری از بررسی مدل های کسب و کار نوظهور، پول‌های جدید و شرکت‌های دانش بنیان جدید در این همایش خبر داد و گفت: نظام بانکداری جدید امکان تحقق اهداف و آرمانهای بانکداری که در گذشته ممکن نبود را میسر می کند.

وی بر ضرورت وضع قوانین و مقررات برای شرکت‌ها و بخش‌های جدید حوزه آی تی و پرداخت و همچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات متناسب با قوانین تاکید کرد.

دیواندری، با اشاره به اینکه سوئیچ درگاه های بانکی به کشورهای دیگر، استفاده از کارت های بین المللی و کارت های داخلی در سایر کشورها، توسعه زیر ساخت پرداخت همراه و امضای دیجیتال از جمله موضوعاتی است که در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: مدل سنتی باید در نظام بانکی پوست اندازی کند و به سمت مدل جدید بانکداری الکترونیک حرکت کنیم.

وی به اهمیت انطباق با بانکداری بین الملل اشاره و تصریح کرد: با کم رنگ شدن تحریم ها، نیازمند بستر مناسب برای پیوستن به فضای بین الملل و همچنین انطباق با قوانین و استانداردها هستیم.