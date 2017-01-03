انتخابات مجمع سمن های استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات استانی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کردستان روز سه شنبه ۱۴ دی ماه در اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

هیرش رضایی در برگزاری انتخابات مجمع استانی سازمان های مردم نهاد جوانان استان با بیان اینکه این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی است افزود: سازمان های مردم نهاد با اهداف اجتماعی شکل خواهد گرفت و با بهره مندی از نیروی انسانی داوطلب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم تلاش خواهد شد.

وی عنوان کرد: این مجمع شورایی متشکل از اعضای سازمان های مردم نهاد هستند که با آرای مستقیم آن ها در هر استان به مدت دو سال انتخاب می شوند.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان کردستان تقویت هویت اسلامی ایرانی با توجه به حضور جوانان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی را یکی از اهداف اصلی این انتخابات دانست و گفت: توسعه مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان با تمرکز بر سمن ها، مشارکت در فرآیند تصمیم سازی در حوزه های مربوط به جوانان در استان و افزایش تاثیرگذاری سمن های جوانان در عرصه های مختلف اجتماعی را از دیگر اهداف این انتخابات دانست.

رضایی به وظایف سمن ها اشاره کرد و گفت: نمایندگی سمن های جوانان استان در عرصه های مختلف، شرکت موثر در ستاد ساماندهی امور جوانان به عنوان نماینده سمن های جوانان، برگزاری جلسات حداقل هر دو هفته یک بار به منظور رسیدگی و حل مشکلات، انتقال دیدگاه های سمن ها به مراجع ذی صلاح و گزارش سالانه وضعیت حوزه جوانان استان از اختیارات و وظایف می باشد.

رضایی به مشکلات فعلی در جامعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از خانواده ها آگاهی لازم در برخورد با مشکلات جوانان را ندارند و سمن ها باید در این زمینه درگیر شوند.

در پایان با برگزاری‌ انتخابات مجمع استانی سازمان‌های مردم نهاد یاسین شریعتی، سعدی آذری، شادی غلامی، سامان راشدی، ناصر عزیزی، فرشاد شبرندی و دارا ترسیم به عنوان عضو اصلی و نسرین زارعی و نسرین رحمانی نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.