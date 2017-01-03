حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تولید محتوا در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج که یکی از دستورکارهای آن راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی بود، گفت: فضای مجازی ابزاری است که هم در اختیار ما و هم دشمنانمان قرار دارد و قطعا نمی توانیم از این فضا استفاده نکنیم.

وی با بیان اینکه بیشترین تهدیدات فضای مجازی در حوزه فرهنگی است، عنوان کرد: نوع مقابله ما هم با تهدیدات فرهنگی فضای مجازی باید از نوع فرهنگی باشد.

وی اظهارداشت: در جاهایی هم که لازم باشد مقابله امنیتی و انتظامی در ارتباط با برخی از تهدیدات فضای مجازی انجام می شود.

استاندار کردستان ادامه داد: در برهه کنونی تمامی تکنولوژی ها به ویژه در حوزه فضای مجازی مرتباط در حال تغییر و به روز رسانی هستند و همین مسئله مقابله با آن را به شیوه هایی سخت تر کرده است.

زاهدی افزود: بهترین راهکار عملیاتی برون رفت از تهدیدات فضای مجازی حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تولید محتوا در این فضا است.

وی اظهارداشت: بازی ایرانی شوفر که توسط شرکتی در کردستان ساخته شده اکنون بیش از 70 کشور دنیا خریدار آن هستند لذا باید از استعدادهای جوانان و نوجوانان برای تولید این گونه آثار استفاده کنیم.

وی بیان کرد: زمانی که تولید محتوا در فضای مجازی به اقتصاد افراد در این فضا گره زده شود بی شک مرتکب جرم و اقدام خلافی نخواهند شد.

استاندار کردستان در ارتباط با پیشنهاد تشکیل اتاق فکر فضای مجازی در استان با مسئولیت مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان، گفت: اتاق فکر فرهنگی فضای مجازی باید در استان ایجاد شود و باید مسئولیت آن هم به یکی از دستگاه های فرهنگی استان سپرده شود.