آب شرب ارومیه هیچ مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رادفر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان با بیان اینکه آب شرب تحویلی به مردم ارومیه هیچ مشکلی ندارد، افزود: آب شرب شهر ارومیه به‌ لحاظ فیزیکی- شیمیایی و میکروبیولوژی مطابق استانداردهای تعیین شده و در محدوده‌ی مجاز و قابل قبول برای شرب قرار دارد؛ فلذا مردم نباید هیچ نگرانی در این خصوص داشته باشند.

وی هدف از برگزاری جلسه امروز کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با دستور کار گزارش عملکرد کمیته تخصصی ایمنی آب شهر ارومیه را پیش بینی اقدامات لازم برای مقابله با هرگونه عوامل آلاینده آب مصرفی مردم ارومیه عنوان کرد و گفت: اگرچه امروز هیچگونه مشکلی در آب شرب ارومیه وجود ندارد اما لازم است برای سالم نگهداشتن این آب و مقابله با مخاطرات و عوامل آلاینده احتمالی آمادگی لازم وجود داشته باشد.

رادفر از فرمانداران شهرستان های استان نیز خواست گزارش خود را در رابطه با وضعیت آب شرب شهرستان ها و اقدامات انجام شده برای ارتقای کیفیت آن و همچنین مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را به دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان منعکس نمایند تا تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شود.

برخورد قوه قضاییه و دادگستری استان با کسانی که موجب آلایندگی آب شده و برای مردم و محیط زیست خطر ایجاد می کنند از دیگر تاکیدات معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه بود.

وی در ادامه بر ضرورت حرکت به سمت جداسازی آب شرب از آب غیرآشامیدنی تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه های مترتب برای پارامترهای قابل قبول و استانداردهای مورد پذیرش آب شرب قابل قیاس با سایر مصارف نیست ضرورت دارد که جداســازی و تفکیک آب صرفا شرب از سایر مصارف بعنوان یک موضوع بسیار مهم و قابل تأمل، به جد مورد مداقه و توجه تصمیم گیران و مسئولان قرار گیرد.

ارائه گزارش مدیرکل دامپزشکی استان در رابطه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان استان و تشریح انتظارات از دستگاههای ذیربط برای کنترل و پیشگیری از این بیماری از دیگر دستورات جلسه امروز کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بود.

کامیار داهیم در این ارتباط افزود: انجام آزمایش های پی در پی در استان بیانگر منفی بودن تمامی نمونه های ارائه شده به دامپزشکی از نظر سویه های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

وی اظهار کرد: همزمان با نمونه برداری از مزارع و مرغداری ها و نیز مناطق زیست پرندگان در آذربایجان غربی، اکیپ های دامپزشکی استان در کشتارگاه ها نیز حضور داشته و بر سلامت مرغ ها و پرندگان کشتار شده نظارت مستقیم دارند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: اداره کل دامپزشکی استان در راستای دستیابی به گزارش های دقیق و قابل استناد در این زمینه چندین مورد بازدید و بررسی در طیور صنعتی، روستاهای حاشیه تالاب ها و زیستگاه های حیات وحش انجام داده است.

داهیم گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی، خبرگیری و بازدیدهای روزانه و کسب اطلاعات توصیفی از مزارع پرورش طیور صنعتی و بومی نیز از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه در سالجاری بوده است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: پایش در زمینه بیماری های طیور در مرغ بومی در سطح وسیعی انجام می شود چرا که این مرغ ها می توانند منشا مهمی برای بیماری آنفلوآنزا باشند.