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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

در کارگروه گفتمان اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛

یزدی‌ها هفته اقتصاد مقاومتی برگزار می‌کنند

یزدی‌ها هفته اقتصاد مقاومتی برگزار می‌کنند

یزد ـ رئیس کارگروه گفتمان اقتصاد مقاومتی استان یزد از اجرای برنامه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در هفته‌ای به همین نام در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پهلوانیان در پنجمین نشست کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در اداره ارشاد استان یزد اظهار داشت: یکی از مصوبات اصلی و اولیه کارگروه گفتمان اقتصاد مقاومتی در استان یزد، برگزاری هفته اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی عنوان کرد: از ۱۴ تا ۲۰ اسفند ماه به عنوان هفته اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که در این هفته قرار است برنامه های متنوعی به منظور تبیین و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی انجام شود.

پهلوانیان یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، همه گروه ها شامل بانوان، هنرمندان، تولیدکنندگان و ... می توانند در برنامه های این هفته مشارکت کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد تاکید کرد: در بخش‌های مختلف برنامه های اجرا شده در قالب اقتصاد مقاومتی با مکانیزم های خاص بررسی و اقدامات شاخص شناسایی، معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی اولیه امکان تجلیل از ۳۳ نفر در این هفته وجود دارد و علاقمندان به شرکت در این برنامه باید تا پایان بهمن ماه مدارک و مستندات فعالیت‌های خود در این حوزه را ارائه کنند.

پهلوانیان، برگزاری این جشنواره را ایجاد موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تلاش شده در جشنواره هفته اقتصاد مقاومتی یزد از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای استان یزد به درستی استفاده شود تا بیشترین تاثیرگذاری را از برنامه های این هفته شاهد باشیم.

کد مطلب 3867959

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