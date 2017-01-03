به گزارش خبرنگار مهر، احمد پهلوانیان در پنجمین نشست کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در اداره ارشاد استان یزد اظهار داشت: یکی از مصوبات اصلی و اولیه کارگروه گفتمان اقتصاد مقاومتی در استان یزد، برگزاری هفته اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی عنوان کرد: از ۱۴ تا ۲۰ اسفند ماه به عنوان هفته اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که در این هفته قرار است برنامه های متنوعی به منظور تبیین و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی انجام شود.

پهلوانیان یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، همه گروه ها شامل بانوان، هنرمندان، تولیدکنندگان و ... می توانند در برنامه های این هفته مشارکت کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد تاکید کرد: در بخش‌های مختلف برنامه های اجرا شده در قالب اقتصاد مقاومتی با مکانیزم های خاص بررسی و اقدامات شاخص شناسایی، معرفی و تجلیل می‌شوند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی اولیه امکان تجلیل از ۳۳ نفر در این هفته وجود دارد و علاقمندان به شرکت در این برنامه باید تا پایان بهمن ماه مدارک و مستندات فعالیت‌های خود در این حوزه را ارائه کنند.

پهلوانیان، برگزاری این جشنواره را ایجاد موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تلاش شده در جشنواره هفته اقتصاد مقاومتی یزد از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای استان یزد به درستی استفاده شود تا بیشترین تاثیرگذاری را از برنامه های این هفته شاهد باشیم.