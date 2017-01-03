کمیته رصد فضای مجازی و اتاق فکر در کردستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج که یکی از دستورکارهای آن راهکارهای برون رفت از تهدیدات فضای مجازی بود، گفت: همه اعتقاد دارند که فضای مجازی هم تهدید و هم فرصت است.

وی عنوان کرد: فضای مجازی در کشورما اکنون شرایط خاص گذار را دارد طی می کند و باید تمامی مسئولان وکارشناسان امر برای کاهش و به حداقل رساندن آسیب ها و تهدیدات این حوزه اقدام کنند.

وی اظهارداشت: لازمه حضور تاثیرگذار در فضای مجازی تمرکز در تصمیم گیری، جدیدت در اجرا و هماهنگی میان دستگاه ها و پرهیز از موازی کاری وتعارض است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه ۱۲ پیشنهاد کاری در خصوص کاهش آسیب های فضای مجازی مطرح شده است، اضافه کرد: یکی از این پیشنهاد ها و درخواست ها تشکیل اتاق فکر فضای مجازی استان با مسئولیت مدیرکل فناوری ارتباطات وفناوری اطلاعات است.

حجت الاسلام جعفری بیان کرد: در اتاق فکر فضای مجازی تمامی مسائل مربوط به آموزش، تولید محتوا و ارتباطات و تشکیل کانال ها مطرح می شود و کارشناسان در ارتباط با بهبود این فضا نظرات خود را بیان خواهند کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر اتاق فکر ما نیاز به ایجاد کمیته خاص رصد فضای مجازی هم دراستان هستیم که این پیشنهاد هم مطرح شده و امیدواریم با آن موافقت شود.