به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اعضای ستاد انتخابات کشور، ‌ صبح امروز سه شنبه چهاردهم آبان ماه نخستین جلسه این ستاد را در حضور وزیر کشور برگزار کردند.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور در ابتدای این جلسه رحمانی فضلی وزیر کشور بر استمرار اهتمام نسبت به سلامت، امنیت، رعایت بی طرفی و انسجام و هماهنگی کامل حوزه های مختلف وزارت کشور در برگزاری باشکوه و قانونمند انتخابات پیش‌رو تأکید کرد و افزود: یکی از اصول کلی ما همکاری و هماهنگی با تمامی دستگاه‌ها و نهادهای نقش آفرین در امر انتخابات است.

سید سلمان سامانی با اشاره به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از تیرماه سال جاری تاکنون در این جلسه برخی از موارد دستور کار نخستین نشست ستاد انتخابات کشور را بر شمرد.

رئیس کمیته حقوقی ستاد اتخابات کشور گفت: در ابتدا تفاوت های موجود در قوانین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و اقدامات خاصی که برای هر یک از آنها در حوزه اجرا اعم از زمان صدور دستور شروع انتخابات، ثبت نام نامزدها و فرصت تبلیغات می بایست انجام شود بررسی شد.

سامانی با اشاره به ارائه گزارشی از تمهید مقدمات در رابطه با پشتیبانی و تامین امکانات مورد نیاز، اعم از تهیه تعرفه‌های رای و سایر اقلام مصرفی انتخابات گفت: در این دوره، برای بیش از ١٢٠٠ شهر و ٣٩٠٠٠ روستا انتخابات شوراهای اسلامی و برای ٤ حوزه انتخابیه، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برای انتخاب چهار نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و در ۱۴۰ کشور صندوق اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری مستقر می شود که در این رابطه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است.

رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور؛ با اشاره به بررسی گزارش آموزش های مورد نیاز مجریان که در سطح فرمانداران و بخشداران سراسر کشور در حال برگزاری است، ‌ از برنامه ریزی برای برگزاری آزمون از مجریان به منظور احراز تسلط آنها بر موازین حقوقی و قوانین و مقررات انتخابات به عنوان دیگر دستور کار جلسه امروز ستاد انتخابات خبر داد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها؛ ارائه روند جلسات برگزار شده با شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ارزیابی نتایج حاصله را از دیگر موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز ستاد انتخابات دانست.

سید سلمان سامانی با اشاره به تاکید ستاد بر ارایه آمارهای جمعیتی از سوی مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور از برنامه‌ریزی‌های انجام شده به منظور ارتقاء اطلاع رسانی اقدامات ستاد به افکار عمومی و بررسی چارچوب کلی این برنامه ریزی ها در جلسه امروز ستاد انتخابات کشور خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور با یادآوری روند تشکیل تدریجی ستادهای متناظر ستاد انتخابات کشور در تمامی استانها گفت: گزارشی از رصد دقیق و مستمر تحرکات انتخاباتی در مناطق مختلف کشور در جلسه ستاد انتخابات ارائه و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ شد.

بر اساس اعلام سامانی؛ آخرین وضعیت سامانه جامع انتخابات و گامهای برداشته شده در جهت الکترونیکی شدن برگزاری انتخابات در این جلسه مطرح شد.

همچنین رئیس، اعضا و مسؤولان کمیته های شش گانه ستاد انتخابات کشور، ‌ هفته گذشته‌ طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر کشور تعیین شدند.