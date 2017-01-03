مصرف برق امسال آذربایجان غربی در زمان پیک بار کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسن بگلو بعد از ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با تشریح عملکرد شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در کاهش مصرف انرژی برق اظهار داشت: مشترکین صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی برق در استان مشارکت خوبی با این شرکت دارند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته از سال قبل، بسیج تمامی امکانات و اجرای مدیریت مصرف و ممیزی انرژی در بخشهای تجاری، اداری، کشاورزی و مشارکت صنایع در طرح‌های تعطیلات و تعمیرات و ذخیره عملیاتی در ایام تابستان و به‌کارگیری دیزل ژنراتورها در چند مورد در فصل پیک بار شبکه برق، تابستان ۹۵ به خوبی و بدون خاموشی سپری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: مشترکین همکار در بخش‌های مختلف به زودی پاداش و تخفیف همکاری خود را در قبض‌های برق مشاهده خواهند کرد.

حسن بگلو افزود: بر اساس دستورالعمل‌های شرکت توانیر ۱۹۷ مشترک صنعتی استان با دیماند بیش از ۲۰۰ کیلووات در طرح تعطیلات و تعمیرات، تعداد ۶۳ مشترک صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلووات در طرح ذخیره عملیاتی و بیش از هفت هزار و ۸۳۱ مشترک در طرح مدیریت بار کشاورزی در تابستان امسال همکاری داشتند.

وی اضافه کرد: از این تعداد هشت هزار و ۳۱ مشترک مشمول دستور العمل تشویق و تخفیفات قانونی قرار گرفتند و به‌زودی با نهایی شدن کنترل‌ها و محاسبات مربوطه بالغ بر ۲۷ هزار و ۹۱۷ میلیون ریال به حساب بستانکاریشان در قبض‌های برق منظور خواهد شد.

حسن بگلو گفت: این مشترکین از سایر تسهیلات از جمله ارسال لیست مشترکین همکار و معرفی آنها به استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، برگزاری مراسم ویژه به منظور تجلیل از این مشترکین، معرفی برای دریافت سوخت مایع، مساعدت لازم برای افزایش دیماند قراردادی در صورت درخواست بهره مند خواهند بود.

وی میزان پیک غیرهمزمان کاهش یافته در نتیجه همکاری این مشترکین در زمان پیک بار سال ۹۵ را بیش از ۹۱ مگاوات اعلام کرد و افزود: هدف گذاری در طرح‌های کشاورزی و صنعتی ۳۳ مگاوات بوده و بیش از ۲۷۵ درصد پیشرفت کاهش پیک در این بخش اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: سهمیه کاهش پیک شرکت در تمامی پروژه ها ۶۳.۵ مگاوات بوده و با احتساب کل کاهش پیک بار تابستان گذشته به‌میزان ۱۳۹ مگاوات حداقل ۲۱۸ درصد پیشرفت در کاهش پیک بار شرکت رخ داده است.

حسن بگلو اظهار داشت: با مقایسه عملکرد سالهای ۹۳ و ۹۴ با سال ۹۵ نتایج حاصله نشانگر افزایش ۲۱۰ درصدی در تعداد مشترکین همکار در سال ۹۵ نسبت به مجموع دوسال ۹۳ و ۹۴ است.

وی تصریح کرد: با وجود رشد چهار درصدی تعداد مشترکان و مصارف انرژی استان، روند رشد پیک بار در تابستان امسال نسبت به دو سال گذشته کندتر شده است.