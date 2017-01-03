حجت الاسلام سید عزیز الله میراحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی شیوه های مداحی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این دوره آموزشی به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: فایل آموزشی(پی دی اف) در اختیار مداحان گذاشته شده است که مداحان بامطالعه آن می توانند در آزمون این دوره آموزشی شرکت کنند.

کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد: گواهی دوره برای مداحانی که در این دوره آموزشی بتوانند امتیاز بالایی کسب کنند صادر می شود.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۳۰۰ مداح چهارمحالی در این دوره آموزشی شرکت می کنند.