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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۱

کارشناس آموزش تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری:

برگزاری دوره آموزشی شیوه های مداحی در چهارمحال و بختیاری

برگزاری دوره آموزشی شیوه های مداحی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری از برگزاری دوره آموزشی شیوه های مداحی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حجت الاسلام سید عزیز الله میراحمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی شیوه های مداحی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این دوره آموزشی به صورت غیر حضوری برگزار می شود.

وی عنوان کرد: فایل آموزشی(پی دی اف) در اختیار مداحان گذاشته شده است که مداحان بامطالعه آن می توانند در آزمون این دوره آموزشی شرکت کنند.

کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری بیان کرد:  گواهی دوره برای مداحانی که در این دوره آموزشی بتوانند امتیاز بالایی کسب کنند صادر می شود.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۳۰۰ مداح چهارمحالی در این دوره آموزشی شرکت می کنند.

کد مطلب 3867967

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